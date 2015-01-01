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Полотенца для ванной от ALLE-RO

Elena
Полотенца для ванной

Если вы интересуетесь полотенцами для ванной комнаты своей квартиры или дома, то обратите внимание на ассортимент интернет-магазина ALLE-RO - https://alle-ro.ru/store/vannaya/polotentsa/.


Качественные полотенца из различных волокон – это актуальное и выгодное предложение от популярных брендов, которым обязательно стоит воспользоваться.


В данном интернет-магазине представлен широкий ассортимент банных, пляжных полотенец, а также комплекты из нескольких моделей.


Основная часть полотенец изготовлена из 100 % хлопка, который мягко и нежно очищает любой тип кожи. Все изделия абсолютно безопасны как для взрослого, так и ребенка, поэтому эти полотенца оказывают положительное влияние на человеческий организм. Модели полотенец магазина Alle-Ro, представлены от люксовых брендов, таких как:



  • Blumarine;

  • Trussardi − Италия;

  • Laura Biagiotti;

  • Roberto Cavalli;

  • ROCCOBAROCCO;

  • Byblos;

  • Alviero Martini;

  • Almatex;

  • Carlo Pignatelli;

  • Emanuel Ungaro;

  • Creole;

  • Gabel;

  • Pierre Cardin;

  • Fazzini;

  • Vingi Rikami;

  • Di Benedetto.


Вся представленная продукция отличается экологичностью, качеством и проверенной сертификацией подлинности. Каждое изделие изготовлено в Италии, согласно всем необходимым стандартам, прошли таможенное оформление, и на данный момент находятся на территории Российской Федерации.


Поэтому, если вам нужно полотенце от качественного и зарекомендованного итальянского бренда, вам не надо ехать за покупкой в Италию, основная часть моделей уже представлена в этом магазине.



Почему необходимо покупать качественные полотенца?


Каждый человек знает о том, что качественная продукция это не только гарант долговечности изделия, но и комфорт на протяжении всего использования. Основным материалом качественных полотенец является хлопок, потому что его свойства доказаны и проверены веками. Ведь действительно натуральные материалы − это гарант здоровья для всей семьи.


Также полотенца, приобретенные в интернет-магазине Alle-Ro, приятно не только использовать, но и дарить. Многие комплекты представлены в красивых и оригинальных коробках, что обязательно обрадует любого виновника торжества, особенно если это подарок от именитых итальянских брендов.


Ваше здоровье и ваш престиж в ваших руках, используйте полотенца, приобретенные в интернет-магазине Alle-Ro, и будьте достойны лучшего товара!

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