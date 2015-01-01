Доставка цветов. Почему служба доставки цветов имеет смысл во время особых случаев?
Есть несколько причин, почему служба по доставке цветов так важно в наши особенные дни. Стоимость затрат на билеты, бензин и время не превышает стоимость доставки цветов. Профессиональная услуга выглядит более привлекательной для глаз, и позволит вам меньше нервничать и переживать. Заказать цветы с доставкой можно на любой праздник. Такой подарок несомненно доставит радость получателю.
Действительно, профессионально сделанная цветочная композиция, доставленная к вам домой или предполагаемому человеку, может стоить вам довольно дорого. Но подобная услуга оценивается именно так, когда речь заходит о чем-то столь же элегантном, как специально подобранная и заказанная цветочная композиция. Конечно, вы можете выбрать свои собственные цветы, сделать дизайн, самостоятельно доставить и потратить много сил на всю эту работу, нежели воспользоваться профессиональной услугой по доставке цветов.
Хоть мы и отрицаем это, но в глубине души мы все еще безнадежные романтики. Нет ничего чудесней, чем любимый человек, стоящего на пороге и держа в руках кучу ярких цветов только для вас. Тем не менее, есть много причин, почему мы считаем этот, казалось бы, простой сценарий довольно трудно сделать. Вот несколько причин, почему служба доставки цветов имеет особый смысл в важный день.
1. Расстояние может заставить сердце стать более мягким, но не тогда, когда оно напоминает, что вы пропустили важный день или два. Предположим, ваши родители празднуют свой 25-й год совместной жизни, проведя небольшую вечеринку в своем доме. Но так как вы сейчас работаете в другом городе, тысячи километров разделяют вас. Кроме того, вы не можете так внезапно попросить отпуск с работы или билет в аэропорт первым же рейсом. Ведь намного мудрее было бы в данной ситуации просто отправить цветы и подарки через службу доставки цветов, чем организовывать поездку самостоятельно, верно? Я беру в счет повышение цены на газ и тарифов на самолет и все такое...
Вместо этого, вы могли бы использовать все деньги на выбор хорошей цветочной композиции. Кроме того, одна из значимых причин, почему служба доставки цветов имеет смысл во время особенных случаев является то, что некоторые из них имеют специальные подарочные пакеты, которые действительно стоят вашего времени. В зависимости от услуги, которую получаете, вы также можете отправить с выбранными цветочными композициями такие подарки, как воздушные шары, торты, подарочные корзины, специальные вина, даже индивидуальные плюшевые мишки и памятные брелки.
2. Принести небольшой букет цветов вашей подруге в больнице-это одно, но принести грузовик цветов в часовню для ее предстоящей свадьбы-это совсем другое. Вместо того, чтобы беспокоиться о том, останется ли ваша цветочная композиция нетронутой на протяжении всей церемонии, почему бы не переложить обязанность на вашего флориста беспокоиться об этом? Служб доставок цветов в такие дни в разы больше, чем просто компаний, которые доставляют букеты. Некоторые местные флористы могут возложить все на себя и сделать свадебный цветочный подарок. Кроме того, профессиональная услуга выглядит более привлекательной для глаз, и позволит вам меньше нервничать и переживать.
3. И, наконец, некоторые цветочные композиции могут быть слишком громоздкими, чтобы сделать или лично доставить. Большие венки, которые вы отправляете во время похорон, слишком огромные, чтобы носить их самостоятельно. Конечно, вы не хотели бы расстраивать чьи-либо чувства, неся огромный цветочный венок. Почему бы не позволить доставщикам справиться с этим? Ведь это часть обязанностей службы доставки цветов.