Практичность и комфорт: ковролиновое покрытие

Напольные покрытия, как и элементы декора, – основные составляющие комфорта помещения. Паркет и ламинат – это практично, но в холодное время года приходится ходить по дому в тапочках или носках. Ковролин – альтернатива известным напольным покрытиям. Материал легко укладывается и не требует особых условий эксплуатации.

Характеристика представленного материала

Ковролиновый настил уже много десятилетий остается в лидерах продаж. Купить материал рекомендуется из-за следующих его особенностей:



Отличная звукоизоляция. Дополнительное напольное покрытие устранит вибрации и защитит вас от лишних звуков, что актуально для жителей многоэтажек.



Хорошая тепловая изоляция. Ворсистая поверхность концентрирует и сосредотачивает тепло. Укладывая ковролин, вы создаете дополнительный тепловой источник в помещении. В зимний и осенний период вам будет комфортно ходить по дому даже босым.



Впитывание влаги. Основание изделия легко поглощает влагу. Она не сосредотачивается в ворсе, поэтому быстро высыхает.

Ковролиновый настил обладает хорошей антистатичностью, к нему ничего не прилипает. Высокая износостойкость материала и устойчивость к механическому воздействию делает его долговечным и максимально практичным.

Выбор покрытия для пола

Материал продается в магазине «Бауцентр». Выбрать ковролин тут вы сможете среди разнообразных вариантов. В каталоге собраны модели с натуральной и синтетической основой. Типы настила:

Искусственная трава.



Ворсовый (для дома).



Износостойкий уплотненный (для офисов).



Петлевой.



С печатным принтом.



Скролл.



Циновка.

Разнообразие ассортимента подтверждает универсальность и практичность покрытия. Оно легко укладывается и не требует специфического ухода. Достаточно использовать стандартные моющие средства. Химические компоненты и ПАВ в их составе не испортят внешний вид изделия. Ворс не выгорает, не теряет своего цветового пигмента.

Цена ковролина, как правило, зависит от его разновидности, размера, типа основы. Например, товары на базе льна будут стоить дороже, а вот покрытие из полиэстера – недорого. Заранее просчитайте площадь помещения, чтобы определить точный размер настильного материала. При возникновении трудностей напишите или позвоните консультантам компании. Они подскажут, сколько материала нужно, какой из них лучше подойдет в определенную комнату.