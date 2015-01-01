Воздушные шары на детский праздник
Воздушные шарики для многих людей стали символом праздника. В этом нет ничего удивительного, так как они очень часто используются при оформлении различных праздничных мероприятий. Также с воздушными шариками связано немало очень приятных традиций. Например, на выпускные в школах их принято массовой отпускать в небо, что как бы символизирует новый этап в жизни уже бывших школьников.
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