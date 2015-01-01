Особенности бизибордов в развитии детей
Бизиборды или развивающаяся доска – понятие новое, но уже обрело огромную популярность. Все родители знают, как важны для детей игры. Особенно нужны те, которые помогают развивать мышление, тренировать мелкую моторику рук. Не удивительно, что появляется желание предложить малышу, как можно больше увлекательных и полезных игр. В продаже имеется большое разнообразие интересных предложений.
Особенности развивающей доски
Достаточно просто купить бизиборд. который заинтересует любого ребенка. Перед малышом будет стоять непростая задача – вделай все сам. Во время игры ему придется взаимодействовать уже со взрослыми вещами, что особенно интересно для них. В результате получается естественное и ничем не ограниченное развитие.
Бизиборд можно предлагать ребенку в возрасте от 8 месяцев. Именно в это время внимание малыша не переключается слишком быстро. Каждый элемент развивающейся доски будет надолго увлекать ребенка. Он сможет взаимодействовать со взрослыми изделиями совершенно безопасно и все это проходит в игровой форме.
На доске имеются различные крючки, защелки, кнопочки, которые помогут тренировать мелкую моторику рук. Выпускаются и такие доски, где после нажатия определенной кнопочки зажигается лампочка. Это будут бизиборды взаимодействия.
Развивающая доска включает в себя простые элементы, с которыми ежедневно приходится сталкиваться в быту. Она дополняется элементами, которые повышают ее функциональность.
Преимущества использования бизибордов
Во время игры у ребенка тренируется не только мелкая моторика рук. С помощью доски ребенок начинает понимать причинно-следственную связь. У малыша вырабатывается самостоятельность, чувство ответственности.
Дети с помощью доски осваивают полезные для жизни навыки: расстегивание пуговиц, завязывание шнурков, застегивание молнии. Обучение всему этому происходит в игровой увлекательной форме.
Предлагаются бизиборды с лабиринтами, шестеренками, спиннерами и прочими элементами, которые помогают тренировать логическое мышление и развивать координацию.
Современные бизиборды – это настоящие игровые комплексы. Они доступны с разными задачами, полезными навыками. Можно посмотреть варианты оформления таких досок, чтобы оценить их превосходство. Производители готовы предложить интересные бизиборды, которые понравятся всем детям. Это будет отличный подарок для подрастающего малыша.