Главное о выборе мебели в детскую комнату
Каждый родитель сталкивается с такой задачей, как выбор мебели в детскую комнату для своего ребенка. Начиная с первой кроватки для новорождённых, заканчивая компьютерным столом и удобным креслом для подростка, учащегося в школе. Конечно, во многом выбор мебели в детскую обуславливается желаниями и предпочтениями ребенка. Однако есть несколько важных пунктов, которых обязательно нужно придерживаться при совершении покупки в мебельном магазине.
Материал, из которого изготовлены мебель и предметы интерьера
Материалы, используемые при изготовлении мебели, изучать нужно подробно, опираясь на качество производства и на то, из чего состоит само сырье. Оно должно быть экологически чистым, не содержать вредных компонентов и опасных для детского организма составляющих.
Существует огромное множество материалов, из которых изготавливают детскую мебель, как полностью натуральные, так и искусственные компоненты. В любом случае перед покупкой обязательно следует ознакомиться с сертификатами продукции и убедиться в том, что они сделаны с учетом всех норм, стандартов и требований.
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Функциональность, удобство и безопасность
Мебель в детскую комнату должна быть подобрана с учетом роста и телосложения ребёнка. То есть малыш должен иметь возможность беспрепятственно пользоваться всем, что находится в его комнате, дотягиваться до шкафов и полок. Также нужно избегать использования, например, стекла, тонкого пластика, быстро разрушающихся материалов, острых углов в предметах интерьера и оформление детской комнаты, дабы обезопасить быт ребенка и избежать его травм.
В-третьих, базовый набор предметов обихода при обустройстве детской комнаты желательно ограничить универсальным перечнем мебели, такой как кровать, шкаф, стол, стул, несколько полок для игрушек и книг. Так как важнейшим аспектом при обустройстве детской комнаты является сохранение большого количества свободного места, мебель нужно расставлять максимально оптимально, оставив большое пространство для активных игр. Также не стоит забывать про нюансы зонирования и планирования пространства. Зона для сна, зона для игр и место для школьных занятий и творчества не должны сливаться воедино, а размер и расстановка приобретаемой мебели должны давать возможность свободно передвигаться по комнате, не создавая узких проходов и препятствий.
Еще один немаловажный пункт - это цветовое решение
Выбор палитры оттенков при покупке мебели и других предметов интерьера для детской комнаты должен благотворно сказываться на психике ребенка, так как малыши очень восприимчивы к окружающей их среде. Выбирать цветовую гамму для обустройства детской комнаты стоит опираясь на возраст, темперамент и предпочтения ребенка. Для совсем маленьких детей подойдут универсальные, спокойные, пастельные тона, такие как: салатовый, бежевый, персиковый цвета. Для деток постарше будет актуально внедрение более ярких оттенков. Для мальчиков подойдет голубой, фиолетовый, зеленый. Девочкам придется по душе розовый, желтый, оранжевый.