Выбор напольного покрытия

На рынке отделочных материалов представлен огромный ассортимент покрытий для пола. Это позволяет выбрать определенный вариант, который устроит любого покупателя. Но порой достаточно трудно сделать правильный выбор. Каждый вид покрытия имеет свои определенные преимущества и недостатки. От выбора напольного материала зависит какой внешний вид приобретет ремонтируемое помещение. Узнать юолее подробно напольных покрытиях можно на сайте http://laminatepol.ru;, где собрано множество полезных статей на эту тему. А здесь будут рассмотрены какие виды напольных покрытий наиболее часто применимы.

Основные виды покрытий для пола



Огромное количество людей выбирают привычный линолеум, натуральный ковролин или плитку, даже не задумываясь о том, что есть наиболее привлекательные материалы отделки. На рынке стройматериалов достаточно часто появляются новинки, которые по своим свойствам становятся намного лучше.

1. Ламинат.

Представляет собой материал для облицовки пола. Это достаточно востребованное напольное покрытие. При его изготовлении используется плита из стружки дерева. А для склеивания древесных элементов используют натуральные смолы. Поэтому ламинат считается экологически безопасным покрытием.

Преимуществами ламината является простота его укладки и огромный выбор цветовой гаммы.

К недостаткам использования данного материала относится недолговечность.



2. Деревянная доска для пола.

Один из самых старейших материалов для пола. Пол из такой доски требуется периодически окрашивать или покрывать лаком.

К преимуществам такого пола относят его долговечность и легкость ухода.

А невеликий выбор цветовой гаммы относят к его недостаткам.



3. Паркет.

Монтаж паркетной доски достаточно удобен. Паркет представляет собой маленькие дощечки, которые собираются как мозаика на поверхности.

Экологичность, долговечность и простота в уходе являются его достоинствами. При этом паркет имеет ограниченность в дизайне из-за его натуральности.



4. Линолеум.

Линолеум может быть произведен как из натуральных, так и синтетических материалов. Для такого напольного покрытия подойдут любые помещения, кроме туалетной и ванной комнат.

Преимущества линолеума:

- Простота и легкость в уходе;

- Влагостойкость;

- Легкий монтаж;

- Огромный выбор дизайна.

Недостатки:

- Плохая экологичность;

- Линолеум не обладает упругостью.



5. Ковролин.

Это синтетическое, рулонное покрытие. Его можно эксплуатировать достаточно долго без каких-либо проблем.

К плюсам такого покрытия относят безопасность, легкость монтажа, великолепный выбор расцветок.

К недостаткам можно отнести сложную чистку и его боязнь влаги.



6. Наливные полы.

Такие полы подразделяются на несколько видов. Их различают в зависимости от состава и основного компонента. Цементно - акриловые считаются одними из самых экологичных.

Преимущества данных полов:

- Красота и оригинальность интерьера;

- Стойкость к воде;

- Долговечность;

- Экологичность;

- Простота ухода.

Их недостатки:

- Высокая требовательность к основанию;

- Низкая эргономичность.



7. Покрытия из пробки.

Пробковые полы могут быть рулонными и плиточными. Они достаточно дорого стоят, но их универсальность компенсирует высокую стоимость. Пробка имеет способность восстанавливать первоначальное состояние после деформации.

К их преимуществам можно отнести хорошую звукоизоляцию, экологичность, огромный ассортимент, простота в уходе.

Но при всем при этом у пробковых полов низкий уровень влагостойкости.



На данный момент, строительный рынок предлагает огромный ассортимент напольных покрытий как для частных домовладений, так и для производственных помещений.

Перед тем, как отдать предпочтение какому-либо покрытию, следует ориентироваться на назначение и интерьер помещения.