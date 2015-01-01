Чехлы для мебели - вторая жизнь старой мебели
Покупка новой мебели – не только лишние траты. Иногда нам попросту жалко расставаться с любимым креслом или диваном. Если сама мебель в порядке, но ее обивка испорчена, необязательно отправляться в мебельный магазин. Чехлы для мебели помогут спасти ситуацию. Надеть чехол на кресло или диван гораздо проще и быстрее, чем заказывать перетяжку обивки, и гораздо дешевле, чем покупать новую мебель.
Чехлы для мебели используются очень давно, но сегодня они снова набирают популярность. Современные технологии, новые материалы и расширение ассортимента обивок позволяет заказывать чехлы для мебели не только в случае износа обивки или не отстирываемых пятен, но и просто для украшения интерьера. Делаете ремонт и хотите, чтобы привычная мебель вписалась в новый интерьер? Достаточно купить чехлы на cheholmag.ru/a217659-chto-delat-esli.html и наслаждаться новой обстановкой.
Какие бывают чехлы для мебели?
Чехлы для диванов и кресел могут быть разными. Тип чехла зависит от того, какую форму и конфигурацию имеет мебель, а также от того, каким способом чехол крепится. Выделяют следующие виды изделий:
- Нестандартные чехлы, изготовленные на заказ.
- Удобные чехлы на резинке.
- Накидки, закрывающие лишь часть мебели.
- Еврочехлы.
Современные чехлы производятся из специальных материалов. Они включают в свой состав натуральный хлопок, позволяющий материалу пропускать воздух и влагу, а также синтетические компоненты, обеспечивающие ткани длительный срок службы и отличный внешний вид. В чехле есть специальные прорезиненные нити, которые обеспечивают плотное прилегание материала к мебели и исключают образование некрасивых и неудобных складок.
Преимущества мебельных чехлов
Среди преимуществ использования мебельных чехлов можно назвать:
- Защита – чехлы не только скрывают старые повреждения, но и предотвращают появление новых. Их можно использовать, чтобы предотвратить порчу мебели домашними животными или маленькими детьми.
- Обновление – преобразить старую или просто наскучившую мебель можно буквально одним движением. Это защитит от лишних трат и поможет сохранить любимое кресло при себе.
- Оживление интерьера – дизайнеры советуют использовать яркие мебельные чехлы, если вы хотите поменять интерьер в комнате или украсить помещение к празднику. Красочные чехлы поднимут настроение и помогут сделать комнату более позитивной.
- Простота – использовать чехлы крайне просто, с этим справится даже ребенок. Они не требуют специфического ухода, достаточно снять их с мебели и постирать.
Чехлы для мебели – это практичное и удобное решение, которое позволит сохранить мебель в отличном состоянии, даже если обивка по тем или иным причинам потеряла вид или просто вам надоела.