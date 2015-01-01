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Чехлы для мебели - вторая жизнь старой мебели

Elena
Чехлы для мебели

Покупка новой мебели – не только лишние траты. Иногда нам попросту жалко расставаться с любимым креслом или диваном.  Если сама мебель в порядке, но ее обивка испорчена, необязательно отправляться в мебельный магазин. Чехлы для мебели помогут спасти ситуацию. Надеть чехол на кресло или диван гораздо проще и быстрее, чем заказывать перетяжку обивки, и гораздо дешевле, чем покупать новую мебель.

Чехлы для мебели используются очень давно, но сегодня они снова набирают популярность. Современные технологии, новые материалы и расширение ассортимента обивок позволяет заказывать чехлы для мебели не только в случае износа обивки или не отстирываемых пятен, но и просто для украшения интерьера. Делаете ремонт и хотите, чтобы привычная мебель вписалась в новый интерьер? Достаточно купить чехлы на cheholmag.ru/a217659-chto-delat-esli.html и наслаждаться новой обстановкой.

Какие бывают чехлы для мебели?


Чехлы для диванов и кресел могут быть разными. Тип чехла зависит от того, какую форму и конфигурацию имеет мебель, а также от того, каким способом чехол крепится. Выделяют следующие виды изделий:

  • Нестандартные чехлы, изготовленные на заказ.

  • Удобные чехлы на резинке.

  • Накидки, закрывающие лишь часть мебели.

  • Еврочехлы.


Современные чехлы производятся из специальных материалов. Они включают в свой состав натуральный хлопок, позволяющий материалу пропускать воздух и влагу, а также синтетические компоненты, обеспечивающие ткани длительный срок службы и отличный внешний вид. В чехле есть специальные прорезиненные нити, которые обеспечивают плотное прилегание материала к мебели и исключают образование некрасивых и неудобных складок.

Преимущества мебельных чехлов


Среди преимуществ использования мебельных чехлов можно назвать:

  • Защита – чехлы не только скрывают старые повреждения, но и предотвращают появление новых. Их можно использовать, чтобы предотвратить порчу мебели домашними животными или маленькими детьми.

  • Обновление – преобразить старую или просто наскучившую мебель можно буквально одним движением. Это защитит от лишних трат и поможет сохранить любимое кресло при себе.

  • Оживление интерьера – дизайнеры советуют использовать яркие мебельные чехлы, если вы хотите поменять интерьер в комнате или украсить помещение к празднику. Красочные чехлы поднимут настроение и помогут сделать комнату более позитивной.

  • Простота – использовать чехлы крайне просто, с этим справится даже ребенок. Они не требуют специфического ухода, достаточно снять их с мебели и постирать.


Чехлы для мебели – это практичное и удобное решение, которое позволит сохранить мебель в отличном состоянии, даже если обивка по тем или иным причинам потеряла вид или просто вам надоела.
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