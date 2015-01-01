Знаки зодиака, которых сложнее всего забыть после разрыва отношений

Разрыв отношений с близким человеком никогда не бывает простым, даже когда такая развязка видится неизбежной. Какое-то время все вокруг напоминает о счастливых и неприятных моментах, связанных с былыми чувствами, появляется ощущение дезориентации, а место любви в сердце занимает щемящая тоска. Психологи считают, что боль от расставания зависит от длительности романтических отношений. Чем дольше влюбленные были вместе, тем больше времени им требуется, чтобы забыть друг друга. Однако немалую роль играют личностные качества. Неслучайно ведь появились выражения «роковая женщина» и «роковой мужчина». Такие люди способны убедить окружающих в своей исключительности и оставляют глубокий след в жизни тех, с кем им приходилось сближаться. В астрологии выделяют несколько таких «незабываемых» знаков зодиака.РыбыРыбы – самые загадочные представители зодиакального круга. Эта аура таинственности вызывает неподдельный интерес у противоположного пола, но даже совместная жизнь не является гарантом того, что представители этого знака станут «открытой книгой». Они непредсказуемы, умеют красиво ухаживать, невероятно эмоциональны и чувственны. После романа с Рыбами тяжело начинать новые отношения, поскольку все поступки и действия новой пассии будут казаться банальными и не смогут вызвать настоящего восхищения.СкорпионЭтот водный знак сочетает в себе сразу несколько черт, благодаря которым его можно назвать роковым. Во-первых, он прекрасный манипулятор и знаток человеческих душ. Умело дергая за нужные ниточки, Скорпион делает все, чтобы привязать к себе партнера эмоционально и физически. Во-вторых, типичный представитель этого знака имеет внутренний стержень. Его самостоятельность и независимость просто не могут не восхищать. Наконец, Скорпион всегда разный. Он может быть жестким и расчетливым, нежным и романтичным, чувственным и ревнивым. Мало кто еще способен заставить испытать целую бурю эмоций в отношениях с одним человеком.ЛевТипичные Львы умеют произвести впечатление с первого взгляда и обладают естественной харизмой. Как правило, после разрыва с ними негативные моменты быстро забываются, но в памяти надолго остаются их широкие жесты и умение превращать банальные ситуации в яркие запоминающиеся события. Нередко именно Львы оказывают судьбоносное влияние на своих партнеров. Этот тот редкий случай, когда после расставания бывшие влюбленные если не становятся друзьями, то продолжают поддерживать приятельские отношения, ведь от общения с такими сильными личностями очень сложно отказаться навсегда.СтрелецСтрелец способен перевернуть жизнь своего партнера с ног на голову. Являясь по натуре авантюристом, он увлекает за собой навстречу новым впечатлениям. Представитель этого знака неосознанно создает эмоциональную зависимость у того, кто в него влюблен, но сам он редко отдается чувствам полностью. Как правило, разрыв становится неожиданностью для его второй половины. Стрелец в один день может решить, что отношения ему больше не нужны, и просто уходит на поиски нового, оставляя бывшего возлюбленного в полной растерянности. Конечно, такое расставание причиняет боль и не проходит бесследно.

Источник: www.allwomens.ru/zen