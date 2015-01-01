Почему для здоровья женщина обязательно должна родить: 8 причин

Mvorocha/ PixabayХотя бы одна беременность нужна, не только, чтобы выполнить свое предназначение, но и сохранить здоровье. Те системы, которые не выполняют назначенные функции, рано или поздно дают сбой, приводящий к серьезным болезням.Удивительный период вынашивания ребенка – это своеобразная тренировка всех систем и органов, включающая защитные механизмы организма. Специалисты Национального исследовательского центра акушерства и гинекологии считают, что беременность – не болезнь, а соответствующее норме состояние. Главное предназначение женщины – стать мамой. Поэтому природа позаботилась о том, чтобы женская анатомия и физиология были максимально приспособлены к вынашиванию, рождению малыша, и последующему восстановлению и укреплению организма.Снижение риска онкологииСчитается, что беременность зарекомендовала себя как профилактическое средство от рака груди. Но врачи предупреждают, что это утверждение справедливо для женщин, родивших первого ребенка до 25 лет. Женщины, родившие первенца после 30 лет, подвергаются такой же угрозе онкологических заболеваний, как и не рожавшие.Врач-гинеколог, д.м.н Костючек Дина Федоровна считает, что именно многократная беременность снижает опасность раковых заболеваний в 3 раза. Продолжительное кормление грудью – натуральная профилактика от опухолей молочной железы.Существенное снижение риска развития рака матки связывают с тем, что после родов ее слизистая поверхность полностью обновляется, избавляется от старых клеток, которые имеют склонность перерождаться в новообразования.Уменьшение вероятности «женских» заболеванийПосле родов у многих женщин происходит положительный сдвиг в лечении хронических заболеваний половой сферы. Например, доброкачественная киста яичника имеет тенденцию к уменьшению, исключающую хирургическое вмешательство.Изменение гормонального фона благотворно действует на больных эндометриозом: в результате болезнь легче поддается медикаментозному лечению, смягчаются предменструальные боли, стабилизируется менструальный цикл. 75 % женщин, страдавших от дисменореи (очень болезненные месячные), полностью забывают об этих неприятностях.Вынашивание и рождение нескольких малышей уменьшает вероятность наступления раннего климакса, облегчает протекание менопаузы, вдвое сокращает риск возникновения миом.Благотворное влияние гормоновГормональная перестройка также вносит положительные моменты в состояние женского организма. Эстрогены, образование которых резко увеличивается во время беременности, стимулируют белковый и липидный обмен, тонизируют мышцы, повышают уровень кальция, существенно снижают кровяное давление. Благодаря действию эстрадиона, многие женщины избавляются от сильных головных болей, беспокоивших до беременности, а в некоторых случаях мигрени совсем проходят.Высокое содержание эстрогенов обуславливает улучшение внешнего вида: улучшается состояние проблемной комбинированной кожи, исчезают акне, кожа становится более эластичной, приобретает здоровый цвет. Под действием гормонов женщина расцветает, становится необыкновенно привлекательной.После родов, во время кормления, продолжается усиленная выработка эстрогенов, что снижает уровень холестерина, улучшает память, уменьшает риск инсульта.Облегчение хронических заболеванийВ период беременности надпочечники усиленно вырабатывают кортикостероиды, обладающие противовоспалительным действием. Они облегчают состояние при экземе, ревматоидном артрите, псориазе, дерматите. У 30% женщин, до беременности страдавших аллергией различной этимологии, наблюдается стойкая ремиссия. По наблюдениям врачей, 50% женщин, ожидающих сына, отмечают полное устранение симптомов бронхиальной астмы.Ребенок активно включается в работу организма своей мамочки, и по мере сил помогает ей: например, если женщина страдает от сахарного диабета, то детская поджелудочная железа вырабатывая инсулин, компенсирует его недостаток в материнской эндокринной системе. Таким образом, содержания сахара в крови беременной женщины приходит в норму.28703/ PixabayОбщее омоложение организмаВ организме беременной женщины значительно усиливается кроветворение: к моменту родов объем циркулирующей крови возрастает на 35 – 40%. Таким образом, благодаря интенсивному обмену между матерью и ребенком, происходит полное обновление крови женщины. Что, в свою очередь, дает омолаживающий эффект. Организм будущей мамочки замедляет возрастные изменения и активизирует физиологические процессы, в том числе регенерацию тканей.Гормоны фетоплацентарного комплекса блокируют факторы старения у беременных женщин в возрасте после 30 лет: у них наблюдается фактическое снижение биологического возраста на несколько лет. Женщины, родивши 2 – 3 детей, выглядят моложе своих не рожавших сверстниц.Обследования рожениц, проведенные в Манчестерском университете, показали, что женщина, впервые родившая в 34 года, будет по состоянию здоровья чувствовать себя лучше, чем в 20 лет.Мотивация к здоровому образу жизниУзнав о предстоящем появлении малыша, будущая мама, как правило, начинает усиленно заботиться от здоровье ребенка, переосмысливает свой образ жизни. Многие женщины бросают вредные привычки (курение, недосыпание, чрезмерное употребление кофеина, неполноценное и нерегулярное питание), начинают приобщаться к здоровому образу жизни. Прогулки на свежем воздухе, продолжительный сон, гимнастика для беременных, правильное питание, употребление витаминов положительно сказываются на здоровье и внешнем виде мамочки, помогают выносить здорового малыша.За время интересного положения хорошие привычки превращаются в неотъемлемую составляющую жизни, и женщина продолжает следовать им и в послеродовой период.Психологический факторГоворят, что если к 40 годам, в доме не звучит детский смех, он заполняется кошмарами. Только родив ребенка, женщина ощущает завершенность своей главной жизненной миссии. Она чувствует глубокое умиротворение, спокойствие, счастье. Роды способствуют психологической молодости: маленький человечек становится стимулом, чтобы женщина в любом возрасте могла почувствовать себя молодой мамочкой.Когда мужчина вреден для женского здоровьяКак часто нам приходилось слышать о том, что мужчина приносит пользу женскому организму. Но это не всегда так: существует ряд моментов, когда контакты с мужчиной вредят женскому здоровью. Читать далееЕлена Пивоварова, акушер-гинеколог

Источник: www.allwomens.ru/zen