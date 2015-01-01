Самые вредные мужья по гороскопу

Sasint/ PixabayПорой выходишь замуж и надеешься, что семейная жизнь принесет только приятные эмоции, все трудности будут преодолеваться сообща, а будущий муж всегда будет надежной каменной стеной. Как бы не так. Некоторые мужчины настолько противны и невыносимы в быту, что порой хочется догнать их и огреть пару раз чем-то тяжелым. Внимательно ознакомьтесь с ТОП-5 наиболее вредных мужей, которых звезды наделили множеством неприятных качеств, дабы избежать досадных конфликтных ситуаций.ОвенМужчина-спичка, мужчина-факел, не человек, а ходячая пороховая бочка. Хотите эмоциональных качелей и настроения по синусоиде каждый божий день? Скорее надевайте фату! Вывести из себя Овна может что угодно, любая мелочь, а сила его гнева и экспрессии может смести на своем пути маленькую деревню. В процессе спора или высказывания своего мнения этот знак может смекнуть, что не прав, но даже в этом случае он не прекратит плеваться ядом.Овна хлебом не корми – дай с кем-то зацепиться языком. И, в общем-то, даже не важно, смыслит ли он хоть что-то в теме разговора, знает ли он наверняка, о чем сейчас говорит. Строить нормальный диалог с таким твердолобым существом – кара небесная. А все потому, что огненный знак не ставит целью прийти к истине. Для него споры с другими – особый вид спорта, и вытравить это из Овна невозможно. Перевоспитать его? Проще зайца научить курить.Однако как такой мужчина вспыльчив, так он и отходчив. Жене Овна нужно понимать, что в момент вспышки агрессии или приступа дурного настроения ее муж превращается в закрытую систему, до которой не доходит ни один аргумент. В данном случае лучше просто научиться пережидать бурю.РакНытье, жалобы, слезы, постоянные нарекания на несправедливость мира, людей, начальства, обстоятельств – такое будущее ждет вас в браке с мужчиной-Раком. Соглашайтесь на предложение руки и сердца только в том случае, если готовы всю жизнь выслушивать нарекания своего супруга на все подряд и при этом мощно его подбадривать. Если такого в ваших планах нет, замужество может превратиться для вас в загубленную молодость.Рак не умеет рисковать. Для него мир – одна большая система из опасностей, поджидающих на каждом шагу. Поэтому не ожидайте от водного знака амбициозности и предприимчивости в карьере, а также инициативности в быту. Он до смерти боится всего нового. Ремонт? Нет, дорого, долго, а вдруг дети испортят. Отдых за границей? Да ладно, в деревне лучше, а там и обворовать могут, и «кинуть». Новый компьютер? Ну что ты, старому ведь нет и семи лет!Да, вдобавок ко всему мужчины-Раки еще и домовиты. Они понятия не имеют, как можно за пять лет износить пальто и выбросить «почти новые» носки. Не стоит ждать от такого мужа дорогих подарков и неожиданных сюрпризов. Скорей всего, он принесет в свою семью модель отношений, перенятую у родителей, и всю жизнь будет ее отстаивать. Так что если там «не все в порядке», бегите от нытика-Рака как можно скорее.Ashish_Choudhary/ PixabayДеваОт этого айсберга вместо проявления любви и ласки можно ожидать разве что холодное «надень шапку» или дежурное «ага, я тебя тоже». Такие мужчины никогда до конца не отдаются страсти, они словно бы оставляют для своего сердца «отходной путь», по которому можно будет вернуться и отмотать все назад, будто ничего и не было. Начиная отношения и даже вступая в брак, мужчина-Дева продолжает хранить мысль, что это все временно, до первого «прокола» партнерши, а потом он может собрать пожитки и уйти куда-нибудь в другое место.О том, что ваш муж перестал ощущать к вам хоть что-то теплое, свидетельствует нарастание количества мелких претензий. «Суп не досолила», «дурацкое платье, переоденься», «опять ты по телефону трындишь, надоело» - все это будет сказано с лицом, абсолютно лишенным эмоций. Мужу-Деве не слишком-то и дискомфортно, но он все равно стремится высказывать свое драгоценное мнение, даже если оно способно обидеть любимую.Если вы по жизни нуждаетесь во внимании и проявлении чувств в виде приятных слов и поступков, то обходите мужчин этого знака стороной.СкорпионЭто злобное обидчивое создание живет и заносит в дневничок на задворках памяти данные обо всех своих обидчиках. Один только взгляд чего стоит – от его тяжести можно просто пойти и закопаться по шею в землю. Жена Скорпиона должна быть готова к не прекращающемуся потоку придирок и – о да! – постоянному сравнению с его мамой, так она еще одна самая важная женщина в его жизни. Этому насекомому доставляет удовольствие стравливать невестку со свекровью и наблюдать, как за него воюют и пытаются переманить на свою сторону.Почему-то Скорпион думает, что если он расстроился, то обидчик сам должен понять, в чем дело, и в итоге молить о пощаде. Не увидев такой «естественной» цепочки реакций, он дуется и злится еще сильнее, а внутренний мир его становится еще на полтона мрачнее. Такой мужчина обязательно припомнит вам каждое криво сказанное слово или оскорбительное для него действие даже по прошествии многих лет.Те Скорпионы, которые накопили за свою жизнь достаточно негатива, превращаются в бомбу замедленного действия. Они способны даже поднять на вас руку, так что дважды подумайте перед свадьбой.КозерогВо всем зодиаке не сыскать никого более упертого, чем этот знак. Если мнение мужчины-Козерога и его жены разошлись – плохо дело, быть скандалу, который ни к чему в конечном счете не приведет. Этот «баран» все равно поступит по-своему. Подвести его к принятию какого-либо выгодного для женщины решения можно только таким образом, чтобы Козерог подумал, что это его собственная идея. Не умеете так? Готовьтесь прогибаться всю оставшуюся жизнь.Самый болезненный вопрос для Козерога – это вопрос траты денег. Он до того скуп, что запросто может отказать родственникам в срочной финансовой помощи или оставить любимую женщину без подарка на день рождения. В его понимании это «рациональное распоряжение средствами в зависимости от обстоятельств», а в понимании окружающих – просто занудство.Кстати, Козероги не являются поклонниками активной общественной жизни и даже могут при определенных обстоятельствах врасти «корнями» в диван, перенеся все общение с людьми в социальные сети. Так что если вы собрались замуж за такого мужчину, забудьте о шумных вечеринках и экстриме – вашим самым большим приключением станет поход в ближайший торговый центр.

Источник: www.allwomens.ru/zen