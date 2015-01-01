Выбираем постельное белье
Для комфортного сна в спальной комнате обязательно потребуется высококачественное постельное белье. Но подобрать неспециалисту такое белье считается сложным делом, поскольку нужно обращать внимание на главную составляющую – материал, встречающийся разным. Купить постельное белье можно на сайте https://moi-tvoi.ru/catalog/postelnoe_bele_evro/, где представлен широкий ассортимент комплектов из натуральных тканей.
До сих пор в ходу у большинства семей белье из хлопка. Хлопковая ткань по своим характеристикам может быть разной. Для постельного белья используют:
- Ситец;
- Бязь;
- Поплин;
- Ранфонс;
- Сатин.
Ситец относится к серии чуть ли не одноразового белья, но если его стирать относительно редко и исключительно ручным способом, то оно прослужит несколько лет. К разновидности данного белья можно отнести и ранфорс, который производится из египетского хлопка. И материал, для улучшения его характеристик, подвергается дополнительной полировке. Все это позволяет гарантировать на выходе материал, который отличается повышенной аэрацией, гигроскопичностью, малой сминаемостью, не накапливает электричества и не вызывает аллергических реакций. Изделия из высококачественного ранфорса всего на 10-15% дороже поплина, но они на порядок дешевле сатиновых аналогов.
Сатин совмещает в себе атласность, прочность и долговечность. При этом лицевая часть обладает блестящим видом, что недаром он имеет второе название – искусственный шелк. Изнаночная часть сатина отлична повышенной прочностью и фактурностью, что позволяет стирать изделия даже машинной стиркой и быть уверенным, что сатин начнет блекнуть только после 200 стирок. К подвиду сатина можно смело относить особо прочный и красивый глянц-сатин и подарочный сатин-бархат.
Если требуется недорогое и износостойкое белье, которое вообще не нужно гладить, лучше выбирать поликоттон, в котором, помимо х/б нитей, имеется значительное (до 48%) количество полиэстера. Это позволяет отличаться малой сминаемостью, повышенной износостойкостью и поликоттон после стирки не нужно гладить – на нем вообще не образуется глубоких складок на постели. Недаром, у большей части частных ателье белье из поликоттона пользуется повышенной популярностью по вышеуказанным причинам.
Для зимы отличным решением окажется фланель, которая имеет с изнаночной стороны дополнительный начес, значительно повышающий теплоизоляцию изделий. Если в спальной комнате в зимнее время не ощущается предельно комфортная температура, то выбор в пользу теплого и практичного постельного белья из фланели окажется наилучшим решением.