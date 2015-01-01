Лазерная терапия и ее применение
С помощью лазерной терапии в косметологии женщины обрели возможность возвращать себе былую красоту без риска. В лазерной терапии используется излучение низкой мощности. Лазерный луч может воздействовать на одни клетки, но в тоже время проходить сквозь другие, не влияя на первые. Таким образом, луч может проникнуть сквозь кожу, не вредя ей, и бороться с лишними жировыми отложениями. С использованием такой методологии не будет ни швов, ни наркоза. Пациент уже через несколько часов может вернуться к обычной жизни уже с новым телом. Процедура лазерной терапии может обеспечить помолодевшую кожу без морщин, пигментных пятен и купероза. Для того, чтобы процедура была более эффективной, необходимо соблюдать рекомендации врача. Лазерная терапия, цены на все процедуры, связанные с ней, вполне доступны любому желающему. Лучше обратиться в Центр лазерной косметологии, проконсультироваться со специалистом и лишь затем приступить к выполнению необходимых процедур. Все консультации обычно предоставляются бесплатно.
Такая терапия хорошо себя зарекомендовала в борьбе с морщинами. Каждый из нас, сталкиваясь с физиологическим старением организма, которое в первую очередь становится заметным на коже лица, хочет избавиться от этих признаков. Первыми признаками являются морщины на лице. Также может быть образование пигментных пятен, увеличение пор, расширение кровеносных сосудов, снижение эластичности кожи. Все это может быть обусловлено не только возрастным критерием, но также генетическими факторами, окружающей средой или заболеваниями внутренних органов и т. д. На сегодняшний день самым эффективным и безопасным методом удаления этих признаков считается лазерная терапия. Удаление морщин и пегментных пятен происходит благодаря воздействию интенсивного пульсового света и радиочастот на коллаген.
Лазерная терапия прекрасно сочетается с другими методами эстетической косметологии. К ним относится контурная пластика, пилинг, различные инъекции и другие. Лазер часто применяют для удаления следов после предыдущих хирургических вмешательств и ускорения регенерации кожи в поврежденных местах. Таким хирургическим вмешательством может быть пластика ягодиц. Она направлена на коррекцию формы и размера ягодиц. Изменения могут производиться с помощью внедрения имплантов. Обычно операция не оставляет заметных следов. После установки имплантантов и удаления излишков кожи может остаться незаметный шрам между ягодицами, на копчике или бедре. Возможными побочными эффектами могут стать покраснение, кровотечение, опухлость и другие проявления, от которых можно избавиться с помощью лазерной терапии.