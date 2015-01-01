Кого деньги не любят по знаку зодиака

Вести Детально/ FlickrУвидеть предрасположенность к богатству или к бедности можно только при тщательном изучении натальной карты. В частности имеет значение диспозиция Юпитера и Венеры, наличие позитивных и негативных аспектов в астрологических домах, отвечающих за финансы, а также положение управителей этих самых домов.Существует еще одна теория, которая позволяет предсказать ситуацию с деньгами человека, рожденного под определенным знаком зодиака. Построить прогноз можно на основании отношения к материальному миру и умения обращаться с накоплениями.Какой знак зодиака имеет самые низкие шансы разбогатеть1 место – ВесыВесы слишком легкомысленно относятся к финансам, нарушая базовые законы обращения с денежной энергией. Они способны только потреблять, но сами ничего не хотят создавать. Желание жить за чужой счет помогает им до поры до времени держаться на плаву. Без существенной поддержки представители этого знака обречены на нищету.2 место – РыбыЕще один случай неумения определять ценность денег. Рыбы распоряжаются накоплениями со свойственной им непосредственностью и инфантильностью. Могут за несколько дней протранжирить прибыль, а потом хватаются за голову, не понимая, как прожить остальной период. Кроме того, их легко обмануть и втянуть в мошеннические схемы.3 место – СтрелецСтрелец часто впадает в крайности в отношении финансов. Он может либо зависеть от них, либо относиться к богатству с презрением. С точки зрения привлечения процветания оба варианты нежелательны. Еще одной проблемой огненного знака является страсть к авантюрам. Отсутствие практичности и стратегического мышления становятся причинами неудачных вложений.4 место – БлизнецыБлизнецы никогда не делают из денег культ. Они воспринимают средства только как инструмент для получения других благ. Казалось бы, такая позиция должна помогать им по жизни. Однако представители воздушной стихии имеют серьезные трудности с планированием бюджета. Привычка жить здесь и сейчас приводит к тому, что накопления спускаются на развлечения и сиюминутные удовольствия.5 место – ОвенОвен ориентирован на достижения своих целей, но у него возникают сложности с реализацией задуманного. Это проявляется и в материальном аспекте. Небрежно распоряжается активами, в результате чего повышается вероятность образования долгов. Впрочем, убытки Овна не пугают. Иногда ему откровенно везет, благодаря чему удается выровнять ситуацию.6 место – ВодолейВодолеи не бывают одержимы идеей накопительства. Создают условия, при которых могут поддерживать приемлемый для них уровень жизни. На этом все. Представители воздушной стихии вообще не понимают, как можно положить жизнь на укрепление материального положения. Предпочитают уделять время своим интересам вместо усердного выкалывания ради беззаботного будущего.Chronomarchie/ Pixabay7 место – КозерогЭтот представитель зодиакального круга одержим идеей заработать все деньги мира. Козерог слишком экономный и скупой. Постоянное стремление сберечь лишнюю копейку формирует у него «психологию бедности». Стоит помнить, что деньги любят также щедрость, а от жадных людей они могут отвернуться в любой момент.8 место – ДеваДева обладает всеми качествами, необходимыми для умелого обращения с финансовым потоком. Однако ее проблемой является зацикленность на земных благах и ограниченность в вопросах расширения источников дохода. В течение жизни земной знак достигает неплохих успехов, но по-настоящему богатым становится крайне редко.9 место – ЛевЛьву очень везет в финансовых вопросах. Он способен находить новые источники дохода буквально на пустом месте. Умеренный азарт позволяет ему выигрывать там, где другие бы побоялись рисковать. Представитель огненной стихии проявляет щедрость и готовность оказать материальную поддержку близким людям, поэтому деньги его любят.10 место – РакРак отличается бережливостью, хотя в жадности его трудно упрекнуть. Он знает истинную цену средствам, относится к ним с уважением, осторожен и предусмотрителен в этом отношении. Характерной чертой водного знака является скрытность. Не любит привлекать к себе внимание, поэтому многие даже не догадываются о настоящем доходе Рака.11 место – ТелецТельцу удается найти золотую середину между экономией и обеспечением комфорта. Он готов усердно пахать ради обеспечения достойного уровня жизни, постоянно повышает финансовую грамотность, ищет выгодные способы инвестировать накопления. Отрицательно относится к кредитным обязательствам. Последний факт во многом объясняет то, что среди представителей этого созвездия большое количество зажиточных людей.12 место – СкорпионСкорпион обладает врожденной способностью грамотно управлять денежной энергией. Имеет коммерческую жилку, дальновиден, в меру расчетлив. Один из немногих знаков, понимающих необходимость пускать средства в оборот. Пока у других запасы лежат в банке или под матрасом, Скорпион приумножает свое богатство путем выгодных инвестиций и удачных вложений.

Источник: www.allwomens.ru/zen