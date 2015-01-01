Полезные свойства чернослива

Черносливом называют высушенный плод сливы. Высококачественный сухофрукт едят как самостоятельный десерт, добавляют в выпечку и вторые блюда, готовят компоты и кисели. На кондитерских фабриках крупные черносливины обливают шоколадной глазурью, а внутрь вкладывают целый орешек — получается популярное у детей и взрослых лакомство.

Сушеная слива отлично подходит для заботы о собственном здоровье. Она снабжает организм клетчаткой, пектином, пищевыми волокнами. А это благоприятно влияет на деятельность кишечника, очищает кровь и улучшает работу сосудов.

Как получают продукт?

Для получения одного килограмма чернослива берут 5 кг свежих, полностью созревших плодов. Это объясняет довольно высокую стоимость продукта. Сочные плоды сначала бланшируют, то есть обрабатывают кипятком. Затем сушат и подвергают сортировке. Одинаковые по размеру сливы вываривают в небольшом количестве воды.

К покупателю попадает десертный продукт кисло-сладкого вкуса с чуть тягучей консистенцией мякоти. Насыщенный черный цвет и легкий блеск кожуры положили название сухофрукту. Лучшими производителями и экспортерами считаются южноамериканские страны, Франция.

Какие полезные свойства у чернослива?

100 г полезного и вкусного сушеного фрукта содержат 38 г сахара. Калорийность составляет 241 ккал. Это великолепный источник полезных для организма углеводов, который содержит практически полный витаминно-минеральный комплекс.

Чернослив рекомендуется:



для повышения аппетита;



улучшения метаболизма;



при нарушениях работы печени, желчного пузыря, поджелудочной железы;



для регуляции кишечной микрофлоры;



при недостатке в организме витаминов и минералов.

Сушеную сливу назначают в качестве легкого слабительного, как желчегонное средство, стимулятор пищеварительных процессов. Чернослив не содержит аллергенов, зато богат пектином и пищевыми волокнами, что позволяет включать продукт в прикорм малышей, начиная с возраста 4 месяцев.

Как выбрать чернослив?



Черный цвет, умеренный блеск. При нарушениях технологии приготовления или правил хранения продукт приобретает бурый оттенок. Излишний блеск говорит о поверхностной обработке глицерином.

Плотная консистенция. Мякоть должна быть податливой, но сохранять плотность. При надавливании на пальцах не остаётся частичек плода.

Сбалансированный кисло-сладкий вкус. Отсутствие посторонних привкусов, горечи.

Из чернослива готовят вкуснейшие блюда и десерты. Отличное витаминное средство для всей семьи — компот. Продукт прекрасно сочетается с творогом, орехами, мясом.