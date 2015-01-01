Какие знаки зодиака редко кому подходят в любви

TAMHSCPhotos/ PixabayБыть любимыми хотят все, но далеко не все умеют любить и быть подходящей парой. Среди знаков зодиака есть те, с кем сложно построить крепкие долгосрочные отношения. Попробовать, конечно, можно, но вряд ли это будет счастливая love story.БлизнецыНельзя верить Близнецам, хоть и очень хочется! Они не подходят в любви, потому что проходимцы-ловеласы или кокетки-сердцеедки. Для них любовь – не чувство, а «палата мер и весов». К отношениям Близнецы подходят взвешенно и расчетливо, потому что считают наивными тех, кто слепо бросается в это чувство, как в омут с головой. Близнецы, конечно, тоже частенько вхожи в любовный «омут». Но, во-первых, «частенько» говорит об их непостоянстве, а во-вторых – никогда с головой, а только по колено. И о главном Близнецы будут договариваться на берегу омута, что уже исключает из любви романтическую магию.Близнецы редко бывают верными и постоянными партнерами. Они наполняются не в постоянстве, а в ветрености, предпочитают не качество, а количество. Победы на любовном фронте для многих Близнецов куда важнее семейного гнезда, домашнего комфорта, привязанности к детям и традициям. Это не то, чтобы плохо для них (много преимуществ свободолюбивые Близнецы находят и в семье), просто постоянные отношения обязывают и ограничивают. Отдавать свою любовь одному человеку они не умеют. Лучше разделить ее на десяток-другой людей. И Близнецам приятно, и меньше в мире одиноких сердец.КозерогиГлавная любовь Козерогов – работа. Вот с ней у представителей этого знака складываются самые крепкие, долгосрочные и взаимные отношения. Ей он не изменит ни с любимым человеком, ни с детьми, ни с отдыхом. Семье или личной жизни достается то, что не высосет из Козерога работа или карьера. Подходит ли этот человек для любовного союза, должен решать его партнер. Все возможно с людьми, для которых семья тоже не является приоритетом, но в угоду культурным традициям, менталитету, обществу или по заявкам родственников они вынуждены заводить отношения со всеми вытекающими семейными последствиями.Если же на Козерогов социум не давит, они вполне могут обходиться без всех этих привязанностей к дому, к верности и к любви раз и на всю жизнь. Но если уж очень хочется связать свою жизнь с этим карьеристом, стоит быть готовым, что и к любви он приложит договор, который регламентирует права и обязанности обеих сторон. В нем Козерог пропишет по пунктам все – обязанности, ответственность, время, деньги, секс. По-другому он не умеет выстраивать отношения. Если угораздит с ним завязать интрижку, можно почувствовать себя купленной игрушкой.ВодолеиЗаподозрить Водолея в том, что он не подходит для любви – практически невозможно. Его харизма, обаяние, эмоциональная вовлеченность могут запудрить мозги любому «неверующему Хоме». Вступить с Водолеем в отношения с надеждой на перспективу просто, сложнее удержаться в них по собственной воле. А все потому, что стабильность портит романтиков-Водолеев, превращая их в скучных, безынициативных семьянинов. В понимании этих людей, любовь имеет смысл и необходимость только в начале отношений. Дальше незачем тратить силы, время и деньги на то, что уже и так твое.Gaxran/ PixabayВодолей, покоривший желанного человека, быстро остывает, теряет интерес. Кажется, будто он выполнил самую сложную работу, собрал все лавры, и теперь имеет полное право уйти на заслуженный отдых. Никаких цветов, сюрпризов или романтических ужинов больше не предвидится. Заниматься нужно серьезными вещами – строить дом, растить детей, ходить на работу. Роли предопределены и не должны нарушать устав, в котором больше нет места всяким романтическим глупостям. По мнению Водолеев, любовь будет крепкой, только если она предсказуема и отношения лишены опасной страсти, которая основывается не на здравом рассудке, а на эмоциях.СкорпионыЛюбовь со Скорпионом похожа на американские горки – захватывающе, но постоянно срабатывает инстинкт самосохранения. Самое сложное в этом то, что партнер Скорпиона никогда не может понять, когда его любовь становится опасной. Сначала это фейерверк чувств и вулкан страсти, а потом – стихийное бедствие. Невозможно в отношениях со Скорпионом вычислить спусковой механизм, который переключает его любовь на ненависть. Свое поведение можно отточить до автоматизма, но то, что Скорпиона заводило и увлекало вчера, сегодня может довести до умопомешательства.На такие отношения соглашаются либо слишком влюбленные в Скорпиона люди, либо те, кто сам лишен ума. А со Скорпионом это недолго. Парочка невинных поводов для ревности, могут превратить его в зверя, которого впору сажать в клетку. Однако «клеткой» сделает он жизнь своего партнера. Контроль и требование беспрекословного подчинения – одна их главных характеристик Скорпиона. Неповиновение он расценит как личное неуважение и вызов. Если Скорпион – мужчина, его жена вполне может стать жертвой, если Скорпион – женщина, превратит своего супруга в безвольного подкаблучника.ДевыКак в списке неподходящих для любви знаков оказалась мягкая, доброжелательная и притягательная во всех отношениях Дева? Люди ее знают, как доброго, отзывчивого, умеющего отогреть своим душевным теплом человека. Неужели у нее может быть холодное сердце? Да. Оно ледяное! Дева привлекательна, сексуальна, умеет покорять и обаять, однако сама при этом остается невозмутима. У ее сердца слишком прагматичный разум. Оно не умеет любить без расчета. Но Дева не считает деньги или другую материальную выгоду. Ей важна перспективность человека и умение руководиться не эмоциями, а разумом.Другими словами, Дева может быть подходящим партнером только для людей, у которых те же ценности в любви. Если такого партнера ей не удастся повстречать на своем жизненном пути – другого не надо. Дева посвятит себя карьере, творчеству, благотворительности и попытается синтезировать любовь из своих увлечений. Да, это будет суррогат, но лучше так, чем чувство, которое невозможно удержать под контролем и заключить в разумные рамки. Поэтому с Девой будет сложно создать отношения человеку эмоциональному, живущему порывами души и велением сердца.Знаки зодиака, которые всю жизнь живут только для себяСуществует мнение, что мы приходим в этот мир, чтобы разделить свою жизнь с другими людьми. Такова человеческая стезя. Однако не все так думают. Есть люди, которые считают жизнь подарком и не собираются ею делиться, приносить в жертву тем, у кого есть своя. Их называют эгоистами, эгоцентристами, единоличниками. 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Источник: www.allwomens.ru/zen