«Ты уже бабка»: Вере Брежневой указали на возраст, но певица остроумно ответила обидчику
Устроив личное счастье с Константином Меладзе, Вера Брежнева пожертвовала любовью части фанатов. Интернет-пользователи не прощают «разлучницам» разбитые семьи, вот и у экс-«виагрянки» появились свои недоброжелатели.
instagram.com/ververa
Понимая, что вызывает у некоторых подписчиков раздражение, Брежнева почти никогда не публикует семейные фото с мужем, по-прежнему придерживаясь мудрой аксиомы о том, что счастье любит тишину.
В то же время певица сумела найти общий язык с племянницами супруга. В Инстаграм Веры Брежневой даже есть фотографии совместного отдыха с дочерьми Валерия Меладзе.
А на днях артистка разместила у себя новое фото со старшей дочерью певца. Инга увлеклась изготовлением украшений и Вера решила помочь племяннице супруга прорекламировать её работы в Instagram.
Постаревшую Веру Брежневу поддержали поклонники, напав на хейтера
Под снимком с Ингой Меладзе Вера с восхищением рассказала о таланте девушки, не забыв дать ссылку на интернет-магазин украшений мастерицы:
ТЁТЯ и ПЛЕМЯННИЦА 💛 Смотрите кого я встретила! @ingameladze 😍 кроме удивительного совпадения цветах на фото, Инга была в украшении, которое мне очень понравилось, а оказалось, это чокер её бренда @apeiron_jewellery ✨ талантливая наша девочка 🤗 как у вас с родственниками?)
instagram.com/ververa
Поклонники Веры Брежневой поспешили оставить под фото восторженные посты, однако в обсуждениях появился хейтер, который отметил, что возраст берёт своё:
abu_zarr_bekaev Вера года берут свое! Мне даже жалко тебя! Ты уже бабка
Тут же на обидчика набросились фолловеры певицы, предложив ему покинуть блог. Но и сама Вера не стала подставлять вторую щёку, решив лично разобраться с диванным критиком. Артистка остроумно парировала недоброжелателю:
ververa @abu_zarr_bekaev мне вас тоже жалко, дедка 😂🙌
Стоит ли говорить, что комментарий Веры повеселил её поклонников и собрал сотни «лайков».
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Источник: www.allwomens.ru/zen
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