«Ты уже бабка»: Вере Брежневой указали на возраст, но певица остроумно ответила обидчику

Устроив личное счастье с Константином Меладзе, Вера Брежнева пожертвовала любовью части фанатов. Интернет-пользователи не прощают «разлучницам» разбитые семьи, вот и у экс-«виагрянки» появились свои недоброжелатели.instagram.com/ververaПонимая, что вызывает у некоторых подписчиков раздражение, Брежнева почти никогда не публикует семейные фото с мужем, по-прежнему придерживаясь мудрой аксиомы о том, что счастье любит тишину.В то же время певица сумела найти общий язык с племянницами супруга. В Инстаграм Веры Брежневой даже есть фотографии совместного отдыха с дочерьми Валерия Меладзе.А на днях артистка разместила у себя новое фото со старшей дочерью певца. Инга увлеклась изготовлением украшений и Вера решила помочь племяннице супруга прорекламировать её работы в Instagram.Постаревшую Веру Брежневу поддержали поклонники, напав на хейтераПод снимком с Ингой Меладзе Вера с восхищением рассказала о таланте девушки, не забыв дать ссылку на интернет-магазин украшений мастерицы:ТЁТЯ и ПЛЕМЯННИЦА 💛 Смотрите кого я встретила! @ingameladze 😍 кроме удивительного совпадения цветах на фото, Инга была в украшении, которое мне очень понравилось, а оказалось, это чокер её бренда @apeiron_jewellery ✨ талантливая наша девочка 🤗 как у вас с родственниками?)instagram.com/ververaПоклонники Веры Брежневой поспешили оставить под фото восторженные посты, однако в обсуждениях появился хейтер, который отметил, что возраст берёт своё:abu_zarr_bekaev Вера года берут свое! Мне даже жалко тебя! Ты уже бабкаТут же на обидчика набросились фолловеры певицы, предложив ему покинуть блог. Но и сама Вера не стала подставлять вторую щёку, решив лично разобраться с диванным критиком. Артистка остроумно парировала недоброжелателю:ververa @abu_zarr_bekaev мне вас тоже жалко, дедка 😂🙌Стоит ли говорить, что комментарий Веры повеселил её поклонников и собрал сотни «лайков».Операция Дарьи Пынзарь вызвала сомнения у пользователей сетиПластические операции звёзд — благодатная тема для интернет-обсуждений. Пользователи с интересом изучают, как выглядели знаменитости до и после пластики. Когда Дарья Пынзарь сняла повязку и показала результат своего преображения, фолловеры были несколько разочарованы — не все сумели рассмотреть какие-либо серьёзные изменения в её внешности. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen