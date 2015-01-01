Как уложить ребенка спать
Сон - достаточно своенравное свойство каждого ребенка, на которое могут влиять различные обстоятельства от обычных капризов до заболеваний.
Причины, влияющие на плохой сон ребенка
Расстройство сна, ставшее постоянным, требует медицинского осмотра. Но для начала следует попытаться выяснить причины, вызвавшие это расстройство:
- возможно у него лезут зубы,
- беспокоит боль в животе.
Также ребенок может выбиться из своего дневного режима или быть испуганным.
Если у ребенка режутся зубки, можно принять обезболивающее, а при коликах в животе поможет специальный массаж и определенные лекарственные препараты.
Что надо сделать чтобы что бы нормализовать сон ребенка
Для нормализации детского сна можно придерживаться следующих советов или обратиться за помощью в обучении на сайт https://sonmalysha.ru/glavnaya:
- Маленьких детей можно убаюкивать как в кроватке, так и на руках. Ребенок гораздо быстрее сможет уснуть при непосредственной близости мамы, ощущении ее тепла и сердцебиения. Укачивание на руках оказывает крайне полезное влияние на психику и вестибулярный аппарат малышей.
- Присутствие монотонной и мелодичной музыки положительно влияют на их более быстрое засыпание, также этому способствует и обычная колыбельная. А практика совместного засыпания не только поможет ребенку чувствовать маму, но и позволит отдохнуть ей самой.
- Хорошо помогают быстрому засыпанию долгие прогулки на свежем воздухе, игры с другими детьми, принятие теплой вечерней ванны. Важно не перестараться в плане эмоций, чтобы малыш не был чересчур возбужденным, а перед самим сном желательно найти какое-нибудь спокойное и тихое занятие, которое посодействует настраиванию на сон.
- Необходимо сделать процесс засыпания каждодневной радостной традицией, происходящей в одно и то же определенное время, так как сон ребенка весьма податлив распорядку.
Каждый малыш должен любить и с нетерпением ожидать сон. Из-за того, что дети еще не ощущают времени, признаками наступающего сна должны стать одни и те же мероприятия, такие как уборка игрушек вместе с родителями, пожелания им спокойной ночи, питье молока, чистка зубов, поцелуи всех родных на ночь, а также сказка, которую нужно слушать с закрытыми глазами.