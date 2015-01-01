Самое важное об УЗИ при беременности: виды, когда и зачем делать

Все беременные должны пройти минимум три УЗИ-скрининга. Их необходимость прописана в приказе Минздрава, поэтому врачи-гинекологи обязательно выписывают направления на УЗИ. А вот будущие мамы иногда беспокоятся по поводу безопасности процедуры. Постараемся развеять их опасения и расскажем что такое УЗИ беременности с фото, зачем иногда врач использует доплеровский датчик.

Принцип ультразвукового исследования

УЗИ считается безопасным методом оценки состояния внутренних органов и систем как матери, так и плода. Это неинвазивная процедура. То есть не предполагает нарушения кожных покровов, слизистой пациента. Информация об опасности УЗИ, публикуемая в некоторых СМИ и соцсетях, не имеет научного подтверждения.

Ультразвуковые волны, которые излучает датчик УЗИ-аппарата, по-разному поглощаются или отражаются от внутренних органов, сред организма. Аппарат фиксирует отраженные волны, переводит их в изображение. По нему врач оценивает состояние женщины и еще не рожденного пациента. Изображение можно распечатать как первое фото для семейного альбома.

Сроки скрининга

Во время беременности рекомендуется пройти минимум три УЗИ исследования. Дополнительные назначают только при подозрении на нарушения развития плода или проблемы со здоровьем матери.

Беременные проходят УЗИ на сроке:



11-13 недель для уточнения срока беременности, количества плодов, наличия грубых пороков развития и хромосомных аномалий;



18-21 недели для определения положения и пола плода, состояния плаценты и количества околоплодных вод;



30-34 недели для оценки веса плода, его предлежания, выявления отставаний в развитии и пороков, расположения пуповины.



По итогам УЗИ врач-гинеколог может диагностировать нормальное течение беременности и успокоить маму, либо отправить на дополнительные исследования, назначить медикаментозное лечение, прописать диету. Своевременная диагностика позволяет избежать многих пороков развития плода и правильно подготовиться к родам (традиционные, кесарево сечение).

Обычное УЗИ, доплеровское или 3D

В большинстве случаев беременным рекомендуют УЗИ на стандартном аппарате. Оно позволяет получить объективные данные о состоянии плода и матери. Если возникают подозрения на аномалию сосудов, то требуется применение допплеровского датчика.

Стандартный аппарат трансформирует отраженные ультразвуковые волны в плоское черно-белое изображение. На нем можно различить очертания ребенка, но родители часто хотят видеть более красочное изображение. Это возможно на аппаратах 3D-УЗИ. Они дают трехмерное изображение, позволяющее рассмотреть будущего человечка во всех подробностях.

Решаясь на 3D-УЗИ важно помнить, что оно занимает больше времени. Это увеличивает воздействие на плод ультразвуковых волн. О безопасности большей дозы ультразвука врачи пока спорят. Чтобы не рисковать здоровьем ребенка можно сделать два обычных УЗИ и одно 3D на последнем скрининге, когда плод уже почти сформирован.