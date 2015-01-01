Крестильные наряды с именной вышивкой

Таинство Крещения – одно из самых важных в христианской традиции. Поэтому неудивительно, что родители стараются подготовиться к нему максимально ответственно. И конечно среди таких важных вопросов, как выбор крестных, даты крещения и имени малышу, имеет значение организация самого ритуала. К выбору крестильного набора для ребенка родители относятся с не меньшим трепетом.

Именная вышивка поможет сделать вещи, которые останутся у человека на всю жизнь, по-настоящему индивидуальными.



Махровое полотенце с оригинальной вышивкой отлично дополнит крестильный набор



Каким должен быть крестильный набор

Самый простой крестильный набор состоит из рубашки и крыжмы, в которую заворачивают младенца после окунания в купель. Однако сегодня они часто дополняются различными вещами, в том числе:



Запасными пеленками.

Полотенцами.

Пледами.

Чепчиками (для мальчиков до года), косынками или нарядными повязками (для девочек).

Пинетками и носочками.

часто включают в себя вместо обычной рубашки маленькое платьице. Как правило, крестильные вещи уже украшены вышивкой или другим декором. Однако действительно оригинальными и нарядными станут изделия с именными надписями, дополненные оригинальными элементами или словами. Сегодня услугу такой вышивки можно заказать в профильных магазинах, которые специализируются на крестильных принадлежностях.



Какие вещи можно оформить вышивкой

Вышивкой можно оформить любой тип ткани, поэтому и ограничений в декорировании вещей нет. Так, например, один и тот же мотив может повторяться на тонкой сатиновой рубашке, льняной крыжме и махровом полотенце.



Вышивка наносится, за редким исключением, на готовые изделия, поэтому может быть ограничена по размеру. Но это не значит, что есть вещи, которые нельзя оформить таким образом. Памятные надписи и декор вышиваются на:



Рубашках и платьях.

Чепчиках.

Крыжмах и пеленках.

Полотенцах.

Мешочках для крестильных наборов.



Кроме того, вышивкой могут дополняться любые текстильные вещи, в том числе постельные принадлежности. Поэтому если вы хотите сделать оригинальный подарок малышу и его родителям на крещение, можно выбрать этот вариант.



Оформление крестильного набора. К Таинству Крещения родители и крестные ребенка, как правило, готовят набор принадлежностей. Каждая вещь из набора имеет свою ценность, и храниться они будут вместе. Поэтому лучше всего заказывать именную вышивку сразу на всех изделиях. Это поможет создать единый комплект. При этом сам декор, его размер и наполнение могут разниться. Например, небольшой мешочек для крестильных принадлежностей может быть украшен крестиком или небольшой надписью, а крыжма и рубашка – именем по Святцам и датой крещения.



Что можно вышить на крестильных вещах

Чаще всего крестильные вещи украшаются именем младенца по Святцам и датой таинства. Вышивки этого типа наносятся на рубашку, чепчики, крыжмы и прочее. Чаще всего такие вещи заказываются родителями или крестными – теми, кто принимает непосредственное участие в обряде и связан с малышом родственными узами.



Если же вы просто гость, но хотите подарить крохе полезный и запоминающийся подарок, можно оформить пеленку, плед, полотенце или постельное белье такой вышивкой, как:



Крестики разного типа.

Ангел.

Памятные надписи (например, «Крещение Владимира», «Крещение»).

Поздравления (например, «С крещением!»).

Надпись: «Спаси и сохрани».



Надписи из нескольких слов могут наноситься на изделие в одну или две строчки, в зависимости от его размера. Также нужно учитывать, что на такие мелкие вещи, как мешочек для крестильного набора или чепчик, в принципе невозможно нанести большую вышивку.



Мешочки для крестильного набора с вышивкой



Сколько делается вышивка

Стандартная вышивка изготавливается за 1 день, поэтому особого запаса по времени она не потребует. Однако если к декору есть особые требования, нужно рассчитывать, что оформление крестильного набора будет более длительным. Например, магазин LinoBambino предоставляет разные услуги, в частности, здесь можно заказать оформление изделия большой вышивкой. На это уйдет 2–3 дня, поскольку в данном случае вышивка будет делаться не на готовом изделии, а на ткани, из которой впоследствии будет сшита вещь.



От чего зависит цена

Стоимость вышивки зависит, прежде всего, от ее размера. Кроме этого, магазины предлагают стандартные варианты декора, изготовление которых будет самым дешевым. В каталогах можно выбрать разные виды крестиков, узоров, подобрать шрифт для написания имени ребенка и даты крещения.



Стоимость окажется выше, если родители хотят нестандартную вышивку, в частности:



Изменение узора, заданных размеров элемента.

Написание имени или памятных надписей латиницей.

Узор по эскизам заказчика (нужно учитывать, что за такую работу берутся далеко не все мастерские).



Что делать, если вышивку нужно изменить

У вас все готово к крещению, но так получилось, что дата таинства переносится? Переделать надпись можно на плотных тканях. Например, льняных крыжмах, махровых полотенцах.



Крещение – одно из самых важных событий в жизни ребенка, его родителей и всей семьи. Поэтому и на подготовку к нему уходит немало сил и времени. Именная вышивка не потребует больших финансовых затрат и займет всего 1–2 дня. Зато в результате вы получите действительно нарядные и памятные вещи.