Свадебное фото Сергея Лазарева всполошило сеть: пользователи интернета спорят — женился певец или нет

Пока граждане отдыхают, празднуя день России, в сети нарастает переполох. Кто-то слил в рунет фотографию свадьбы Сергея Лазарева. Информаторы, которые, конечно, попросили не называть их имён, уверяют, что недавно состоялась тайная свадьба Сергея Лазарева.instagram.com/gavrilovnak1Фото, которое уже несколько часов гуляет по сети, никогда раньше не публиковалось. Интернет-пользователи растеряны — действительно ли это снимок с настоящей свадьбы певца, или же это съёмки нового клипа?instagram.com/gavrilovnak1На протяжении нескольких месяцев поклонники певца подозревали, что у него роман с Ани Лорак — слишком часто пара оказывалась вместе в одно и то же время. Однако невеста на фото со свадьбы вовсе не украинская звезда.По информации инсайдера, сообщившего последние новости популярному Instagram-сообществу Anshlak, избранницей Лазарева стала израильская модель.Фолловеры не на шутку всполошились, ведь никакой информации о том, что у Сергея Лазарева появилась возлюбленная, до сегодняшнего дня не было. Более того, в шоу-тусовке ходят упорные слухи, что певец не интересуется противоположным полом.Впрочем, после неожиданного отцовства Сергея Лазарева, новость о его внезапной женитьбе тоже может оказаться правдой…Экс-супруга Сергея Бондарчука-младшего вышла в свет с обручальным кольцом через полгода после разводаСын Светланы и Фёдора Бондарчуков через шесть лет семейной жизни развёлся со своей супругой. Как и родители, молодой человек не сумел сохранить свой брак. Ни Тата, ни Сергей не делились с общественностью причинами развода, хотя в кинотусовке ходили слухи, что молодой актёр изменил жене с её приятельницей. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen