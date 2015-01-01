Знаки зодиака, которые не хотят детей

Несмотря на то, что желание иметь детей – это естественное стремление продолжить свой род, некоторые люди не испытывают восторга от такой перспективы. Все чаще многие молоды пары объявляют себя последователями идеи «чайлдфри» (без детей). Астрологи рассказали, как знак зодиака влияет на нежелание иметь детей.БлизнецыВзбалмошные и непостоянные Близнецы боятся родительской ответственности. Они привыкли к активной жизни, полной перемен и новых впечатлений, в которую дети совершенно не вписываются. Близнецы, особенно в молодости, не готовы посвятить все свое время и жизнь воспитанию ребенка. Они откладывают рождение детей на неопределенный срок, пока не становится слишком поздно. Близнецы любят малышей на расстоянии: с удовольствием возятся с чужими отпрысками, при этом укрепляясь во мнении, что собственные дети - это очень утомительно.Легкомысленных Близнецов пугают проблемы, связанные с рождением ребенка: бессонные ночи, болезни, необходимость постоянно находиться рядом с малышом. Такая перспектива представляется им слишком изнуряющей. Жажда приключений и стремление к самореализации Близнецов преобладает над родительским инстинктом.ОвенВ характере неугомонного Овна так много детских черт, что он не спешит обременять себя потомством. Намеки родных и друзей на необходимость завести ребенка, Овен воспринимает как грубое вторжение в его личную жизнь, и реагирует весьма бурно, не стесняясь в выражениях. У Овна своя собственная траектория жизненного пути, на которой он просто забывает найти место для детей. У него настолько грандиозные планы, что малыши в них не вписываются. Он привык строить свою жизнь так, как ему нравится, и бездетность воспринимает как нормальное явление. По его мнению, дети – это естественно, но совершенно не обязательно.Овны отдают приоритет работе: они не готовы пожертвовать карьерой ради возможности воспитывать ребенка. Они не представляют, как можно достичь успехов в профессии и одновременно уделять время развитию малыша. Но позиция Овнов в отношении детей может со временем измениться: сначала они говорят, что пока еще не готовы, а потом все чаще задумываются о продолжении рода.ВодолейХарактер Водолея подразумевает независимость и стремление к свободе, поэтому дети не входят в число его приоритетов. Он не хочет брать на себя обязательства за жизнь, здоровье и воспитание маленького человечка. Водолей понимает, что рождение ребенка влечет за собой огромную ответственность, и не готов к таким кардинальным переменам. С другой стороны, бунтарский дух Водолея заставляет его идти против общепринятых норм: он отказывается иметь ребенка из-за социального давления.Но его нельзя назвать закоренелым эгоистом, поскольку Водолей отличается масштабностью мышления: он задумывается о несовершенстве мира, в котором придется жить его ребенку. Представители этого знака серьезно обеспокоены социальными проблемами, затрагивающими их детей. Они считают, что нельзя заводить малыша, не обдумав вопрос со всех сторон. Но бывает, что процесс обдумывания растягивается на неопределенный срок.

Источник: www.allwomens.ru/zen