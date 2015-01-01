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Саша Савельева стала «Мамой года», но интернет-пользователи возмутились званием певицы

Andre
Саша Савельева стала «Мамой года», но интернет-пользователи возмутились званием певицы
Время премий и раздачи в шоу-тусовке наград обычно выпадает на конец или начало года. Но если хочется праздника, можно его устроить и в июне. Вчера в столице проходила премия одного из глянцевых журналов «Мама года». Все мамы шоу-бизнеса боролись за признание в различных номинациях — самая нежная мама, самая энергичная, самая музыкальная…

instagram.com/modatopical

Победительницей оказалась Саша Савельева, которая родила ребёнка в марте этого года.

instagram.com/modatopical

Артистка в восторге от того, что через несколько месяцев после рождения сына она уже получила премию «Мама года». Своими эмоциями Савельева поделилась в Instagram.

instagram.com/stories/sasha_savelieva

Информация о том, что певица была признана «Мамой года-2019», смутила и разозлила пользователей интернета. Общественность негативно отреагировала на последние новости, не понимая принципа распределения подобных званий.

instagram.com/showbizz.ru

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У 17-летнего Архипа Глушко уже есть возлюбленная. Сам молодой человек решил не скрывать отношения и опубликовал в личном блоге несколько фото с девушкой. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Новости
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