Саша Савельева стала «Мамой года», но интернет-пользователи возмутились званием певицы

Время премий и раздачи в шоу-тусовке наград обычно выпадает на конец или начало года. Но если хочется праздника, можно его устроить и в июне. Вчера в столице проходила премия одного из глянцевых журналов «Мама года». Все мамы шоу-бизнеса боролись за признание в различных номинациях — самая нежная мама, самая энергичная, самая музыкальная…instagram.com/modatopicalПобедительницей оказалась Саша Савельева, которая родила ребёнка в марте этого года.instagram.com/modatopicalАртистка в восторге от того, что через несколько месяцев после рождения сына она уже получила премию «Мама года». Своими эмоциями Савельева поделилась в Instagram.instagram.com/stories/sasha_savelievaИнформация о том, что певица была признана «Мамой года-2019», смутила и разозлила пользователей интернета. Общественность негативно отреагировала на последние новости, не понимая принципа распределения подобных званий.instagram.com/showbizz.ruДевушка сына Наташи Королёвой попала в звёздную семью после кастинга в скандальном реалити-шоуУ 17-летнего Архипа Глушко уже есть возлюбленная. Сам молодой человек решил не скрывать отношения и опубликовал в личном блоге несколько фото с девушкой. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen