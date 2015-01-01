Меню — основа ресторанного бизнеса
Для многих рестораторов может показаться странным, но основа этого бизнеса — это меню заведения. Именно с меню каждый новый посетитель начинает знакомства с кафе или рестораном. Меню — это не банальный список блюд, а возможность заинтересовать посетителя и представить заведение во всей красе. Не следует допускать главной ошибки новичков ресторанного бизнеса — приниматься за составление меню в самую последнюю очередь, когда все готово к открытию. Именно от меню нужно "плясать", подбирая дизайн помещения, набирая поваров и делая закупки продуктов.
Как правильно составлять меню
Авторитетный сайт joinposter.com советуют при составлении меню учитывать следующее:
- Формат заведения (ресторана или кафе)
- Кухню, блюда которой будут преобладать в ресторане
- Кулинарные тренды на текущий момент
- Себестоимость и торговую наценку на предлагаемые блюда
- Целевую аудиторию, которая будет посещать заведения
Для достижения хорошего результата не лишним будет изучить опыт конкурентов, у которых можно даже что-то перенять, избегая откровенного плагиата.
Сервис Poster POS
Меню должно быть удобно не только для посетителей кафе или ресторана, а и для официантов. Чем быстрее официант найдет заказ и перешлет его на кухню, тем быстрее и больше клиентов обслужит заведение. Система учета сервиса Poster POS очень удачно реализовала это в своей программе. Доступным сервисом воспользовались уже более 50.000 заведений! Сегодня компания разработчик предлагает пробный бесплатный период сроком на 15 дней. По прошествии этого периода владелец заведения сам решит, стоит ли ему продолжать сотрудничество с компанией или нет. Узнать больше о предложении, зарегистрироваться и воспользоваться предложением можно на сайте joinposter.com/post/how-to-make-cafe-menu. Процедура регистрации проста и займет не более пяти минут. Poster POS позволяет составить меню и сразу же посмотреть как оно будет выглядеть на планшете.
Длина имеет значение
До сих пор не утихают споры о том, какое меню лучше длинное или короткое? Длинное значительно увеличит время обслуживания клиентов. В таком меню сложно разобраться и посетитель долго будет его изучать, перед тем, как сделает заказ, особенно если он в этом заведении впервые. Не исключено, что клиент будет консультироваться с официантом при выборе заказа, это все снизит скорость обслуживания клиентов во всем ресторане. В ресторанном бизнесе, как и в любом другом, время — это деньги! Клиенту, как правило, не нужен длинный список из блюд. Постоянные посетители приходят в любимый ресторан не в поисках новых вкусовых ощущений, а для того, что бы попробовать свои любимые блюда.