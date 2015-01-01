Не пресно, а полезно: зеленая диета Кристины Орбакайте

Кристина Орбакайте — одна из самых популярных поп-исполнительниц в России. На нее равняются и хотят быть похожими многие женщины, ведь в свои 49 лет она — образцовая жена, мама троих детей и настоящая красавица, которая всегда предстает изящной и хрупкой. При росте в 173 см певица весит всего 55 кг. Сохранять стройную фигуру Кристине помогают не только правильный обмен веществ и природная конституция, но и зеленая диета.Зеленая диета: основные принципыК данному способу похудения звезда прибегает, когда нужно срочно похудеть. Он достаточно жесткий, зато всего за 5 дней можно сбросить от 3 до 6 кг. Во время диеты разрешается употреблять овощи, фрукты и приправы исключительно зеленого цвета. Дополнить рацион можно нежирными кисломолочными напитками — кефиром и простоквашей.Также рекомендуется пить зеленый чай, овощные соки, смузи и, конечно же, воду. В день необходимо выпивать не менее 2,5 л жидкости. Очень важно в процессе диеты отказаться от соли, так как она провоцирует застой жидкости в организме и тормозит процесс похудения. Для того, чтобы сделать вкус блюд более ярким, можно использовать различные травы и лимонный сок.Диета Ангелов от Victoria's Secret – идеальное тело за 13 днейПримерное менюРацион нужно составлять с учетом своих вкусовых предпочтений. Меню Орбакайте во время зеленой диеты состоит преимущественно из капусты, стручковой фасоли, огурцов, яблок, листьев салата и сельдерея. Во всех этих продуктах содержится много клетчатки, которая отлично подавляет голод и очищает ЖКТ от накопившихся вредных веществ.Завтрак: смузи из кефира и зеленого яблока.Обед: тушеная капуста со стручковой фасолью + сок из сельдерея.Перекус: фруктовый салат из киви, яблока и груши.Ужин: огуречный салат с зеленью.Суточная калорийность рациона должна быть в пределах 800 ккал.Физические нагрузкиПевица занимается разными видами спорта, помогающими сохранить здоровье и красивую фигуру. Несколько раз она делилась в своем Instagram-блоге фотографиями с тренировок вместе с мужем Михаилом Земцовым. Супруги и дома, и в путешествиях регулярно уделяют время спорту. Например, во время поездки в Лондон они занимались в популярном среди селебрити фитнес-центре Barry's Bootcamp.Тренировки Кристины начинаются с силовых упражнений и включают сайклинг (вид аэробики, имитирующий велосипедную тренировку). Также артистка регулярно занимается пилатесом и йогой, а зимой катается на лыжах и практикует сноушинг (вид спорта, который включает в себя ходьбу, прогулки и бег на снегоступах).С одной стороны, секреты стройности Орбакайте кажутся простыми и давно избитыми истинами. Однако далеко не все могут отказаться от привычных продуктов даже на время 5-дневной диеты и заниматься спортом во время отдыха. За всем этим — железная сила воли, целеустремленность и ежедневный труд. А результат — цветущий вид, крепкое здоровье и точеная фигура!

Источник: www.allwomens.ru/zen