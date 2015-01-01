Почему владельцы электрокаров со временем возвращаются к бензиновым автомобилям?

Некоторые люди отказываются от электромобилей, но почему?По информации блога EV Sales, авторы которого отслеживают статистику продаж автомобилей во всем мире, в 2020 году было продано более 2 миллионов машин с электрическим двигателем. Количество владельцев экологически чистого транспорта растет, однако со временем некоторые из них возвращаются к автомобилям с двигателем внутреннего сгорания. Недавно американские ученые изучили результаты опроса среди тысяч калифорнийских владельцев электромобилей и выяснили, от автомобилей каких марок люди чаще всего отказываются. Также они узнали, что становится причиной отказа от электромобилей — как оказалось, тому есть сразу несколько причин. Результаты проведенного исследования очень интересны и хорошо демонстрируют то, как меняется отношение людей к электрическому транспорту. Но есть один нюанс, на который важно обратить внимание.Результаты проведенной научной работы были опубликованы в журнале Nature Energy. Авторы исследования изучили результаты опроса, проведенного среди 4 167 жителей Калифорнии, которые владеют электрическим транспортом. Они купили свой первый электромобиль в период между 2011 и 2018 годом и, в большинстве своем, были довольны своим выбором. Однако, 1856 участников опроса в какой-то момент времени решили приобрести другой автомобиль. Многие решили купить электрокар от другой фирмы, а 21% опрошенных вовсе приняли решение вернуться к автомобилям с двигателем внутреннего сгорания. Но при этом половина опрошенных не исключила, что в будущем вернется к экологически чистому транспорту.Люди переходят на электромобили, чтобы не вредить природе. Но в ходе выработки электричества природе тоже наносится вредЛучшие электромобилиОпрос показал, что больше всего людям нравятся электромобили от Tesla, Cadillac и Honda. Владельцы электрических «кадиллаков», судя по всему, полностью довольны своим выбором — ни один из них не выразил желания пересесть на автомобиль другой марки. Обладатели Tesla захотели пересесть на что-нибудь другое в 10% случаев, а от электромобилей Honda хотели отказаться только 7% владельцев. Это очень маленький процент от всех владельцев, так что у этих трех компаний дела идут хорошо и их автомобили удовлетворяют потребности владельцев.На фото — электрический Cadillac ELR. О нем я упоминал в этой статьеХудшие электромобилиУ других производителей автомобилей дела идут гораздо хуже. Например, владельцы электромобилей Fiat хотят перейти на другой транспорт в 38% случаев. Также своими автомобилями явно недовольны 27% владельцев Ford, около 24% клиентов Toyota и 21% обладателей BMW. Также свои электромобили есть у компаний Audi, Hyundai и Mitsubishi — у них тоже есть явные проблемы, потому что некоторые водители тоже задумываются об уходе из сообщества экологически чистой техники.Электрический Fiat 500Минусы электромобилейВ ходе опроса исследователи также выяснили, из-за чего именно владельцы электромобилей вдруг захотели пересесть обратно на работающий на горючем топливе транспорт. Изучив ответы респондентов, авторы научной работы выделили три главные причины:у большинства людей нет возможности зарядить автомобиль дома. Для зарядки электромобиля обычно нужна розетка мощностью 240 вольт, которая присутствует далеко не во всех домах. Да, ее можно установить, но только если квартира полностью принадлежит человеку. Люди, которые арендуют жилье, такой возможности лишены;многих не устраивает запас хода. То, сколько километров можно проехать на одном заряде аккумулятора, зависит от автомобиля. Дорогие модели могут работать на протяжении более 800 километров, а вот для базовых моделей 500 километров — это уже пик. Само собой разумеется, большинство людей могут себе позволить только автомобили в базовой комплектации;у людей не хватает денег на содержание электромобиля. Из-за того, что их редко можно зарядить от домашней розетки, им приходится заезжать на зарядные станции и помимо денег терять драгоценное время.В начале статьи я упомянул о некоем нюансе, на который необходимо обратить внимание. Он заключается в том, что опрос проводился среди людей, которые купили электромобиль в период между 2011 и 2018 годом. В это время автомобили на электрической тяге только набирали популярность и очень быстро менялись. Поэтому многие люди могли захотеть поменять автомобиль только потому, что вышла новая модель получше.Tesla Model S — один из самых обсуждаемых электромобилей 2012 годаСсылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Также следует учесть, что в опросе участвовали только жители американского штата Калифорния. Исследователи выбрали отличную аудиторию, так как больше всего электромобилей сконцентрировано именно в этом штате. Но если смотреть на весь мир в целом, отношение людей к электромобилям может быть совершенно другим. Недавно я публиковал статью о том, какие электромобили пользуются большим спросом в разных странах — вам может быть интересно.

Источник: hi-news.ru