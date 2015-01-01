В Швеции случайно найдена сокровищница возрастом 2500 лет. Что внутри?

Археолог раскапывает сокровищницу бронзового векаШведский картограф, который в апреле 2021 года обновлял схему одного из местных лесов, совершенно случайно обнаружил сокровищницу бронзового века. Ему не пришлось проводить раскопок — тайник с украшениями лежал прямо на поверхности земли. Сначала мужчина подумал, что он обнаружил очередной металлический мусор. Но рассмотрев детали он понял, что имеет дело с какими-то драгоценностями. Вещи выглядели как новые, поэтому он начал сомневаться в их подлинности. Картограф убедился в том, что нашел поистине древние артефакты только когда на место обнаружения приехали археологи. В рамках данной статьи мы рассмотрим фотографии тысячелетних драгоценностей и выясним, каким образом они могли оказаться на виду. Ведь обычно сокровищницы лежат глубоко под землей, а в этом случае мужчине очень повезло найти драгоценности чуть ли не под своими ногами.Бронзовый век — эпоха человеческой истории, в котором люди изготавливали большинство орудий из бронзы. Этот материал древние люди получали путем обработки меди и олова, которые добывались из рудных месторождений.Сокровища бронзового векаОб удивительной находке шведского картографа было рассказано в научном издании Science Alert. Мужчина по имени Томас Карлссон (Tomas Karlsson) составлял карту лесов неподалеку от шведского городка Алингсос, как вдруг заметил за валунами металлические предметы. То, что ему изначально показалось лампой, на самом деле оказалось драгоценными спиралью и ожерельем. Они выглядели совершенно новыми, поэтому сначала он получал, что нашел подделки. Чтобы узнать правду, он сообщил о находке местным властям и те отправили на место археологов. Тут-то и началось самое интересное.Часть бронзового ожерельяПо словам археолога Йохана Линга (Johan Ling), большинство вещей в сокровищнице сделаны из бронзы и явно принадлежали женщинам с высоким социальным статусом. Возраст сокровищницы был оценен в 2 500 лет. Среди артефактов ученым удалось отыскать аксессуары, которыми они украшали свои тела: ожерелья, браслеты и так далее. Помимо них также были обнаружены иглы и петельки, при помощи которых украшения крепились на одежду. Изучая эти предметы исследователи пришли к выводу, что одежда женщин тех времен была сделана из шерсти, но что стало причиной такого предположения — совершенно не ясно.Кольцо, якобы надевавшееся на ногуВ заявлении окружного административного совета говорится, что это одна из самых впечатляющих и крупнейших тайных находок бронзового века в Северной Европе. Считается, что реликвии были сделаны в период между 750 и 500 годами до нашей эры. Особенно хорошо среди них сохранились несколько ожерелий и цепочек. Каким образом они не потеряли свой красивый внешний вид, неизвестно. Возможно, они были хорошо защищены от внешнего воздействия. Что касается того, как они вдруг оказались на поверхности земли, ученые считают, что их выкопали дикие животные. Других предположений у них нет — не мог же их выкопать человек и бросить на месте?Еще одно украшение бронзового векаЧитайте также: В ледниках Норвегии обнаружены вещи викингов IX векаЖизнь в Бронзовом векеЖизнь людей в бронзовом веке была разной и зависела от того, в какой точке мира они находятся. Например, в Европе уже были налажены торговые связи между разными цивилизациями. Большинство изделий, как можно понять, изготовлялись из бронзы, которая получалась при сплавлении меди с оловом. Моряки были способны ориентироваться в водном пространстве.Люди бронзового векаБронзовый век в каждой точке мира наступал в разное время — началом этой эпохи всегда считался момент, когда каменные орудия были вытеснены аналогами из бронзы. В Китае определить точно, когда закончился бронзовый век очень сложно. Дело в том, что азиатские народы после изобретения железа не перестали пользоваться бронзовыми изделиями, а использовали их наравне.Если вам интересны новости науки и техники, подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен. Там вы найдете статьи, которые не были опубликованы на сайте!Ученые довольно часто находят вещи бронзового века, но они еще ни разу не лежали у всех на виду. Например, в 2016 году на берегу германской реки Толлензе археологи смогли найти более 12 000 человеческих костей. Но среди останков им также посчастливилось обнаружить личные вещи воина — эта территория когда-то была местом кровопролитной битвы. Благодаря находке, ученым удалось выяснить, какие вещи с собой брали древние воины на сражения. Ответ на этот вопрос можно найти по этой ссылке. Приятного чтения!

Источник: hi-news.ru