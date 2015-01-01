В древней пещере народа майя найдены следы детских рук. Что они обозначают?

Следы детских рук на стенах пещеры на полуострове ЮкатанВо время исследования одной из пещер полуострова Юкатан археологи обнаружили 137 отпечатков детских рук. Они окрашены в черный и красный цвет, поэтому ученые не сомневаются, что следы имеют религиозный характер и были оставлены детьми народа майя. Помимо этого, ученые также нашли внутри несколько скульптур, которые были сделаны примерно в 1000 году нашей эры. В те времена на полуострове сохранялся засушливый климат, из-за чего представители народа майя лишились питьевой воды, страдали от болезней и были вынуждены покинуть свои крупные города. В общем, отпечатки были сделаны далеко не в самые лучшие времена. В рамках данной статьи мы разберемся, чем так интересен полуостров Юкатан, что еще необычного было найдено внутри загадочной пещеры и с какими трудностями столкнулся народ майя во время засухи. Ну и, конечно, выясним главное — что значат черно-красные следы детских ладоней на каменных стенах?Что интересен полуостров Юкатан?Полуостров Юкатан расположен на территории Центральной Америки и отделяет Мексиканский залив от Карибского моря. Это место славится жарким климатом и обширными тропическими лесами. Именно тут расположен кратер Чиксулуб, который образовался около 65 миллионов лет назад в результате падения метеорита, предположительно погубившего динозавров. Это место очень интересует ученых, потому что ранее на этой территории было сделано много сенсационных открытий. Например, в пещере Ойо-Негро однажды был найден скелет 15-летней девочки, которая жила около 13 тысяч лет назад. Примерно в это же время жил и мужчина, скелет которого был найден внутри пещеры Чан Хол.Полуостров Юкатан на карте отмечен красным кружкомУченые уже давно доказали, что тысячи лет назад на полуострове Юкатан обитали представители цивилизации майя. Они оставили после себя огромное количество построек, которые на данный момент спрятаны под зарослями тропических джунглей. Время от времени археологам удается раскопать их, но на это уходит очень много времени — длина некоторых сооружений составляет более 1000 метров. Именно внутри них чаще всего и обнаруживаются древние артефакты. В том, что этому народу удавалось строить огромные пирамиды и создавать удивительные скульптуры, нет ничего удивительного. Ученые уверены, что цивилизация майя знали основы математики и других наук.Читайте также: Майя были более воинственны, чем считалось ранееЗагадочная пещера майяПещера, на стенах которой были найдены разноцветные следы детей, расположена неподалеку от религиозных столиц майя — городов Ушмаль и Чичен-Ица. Примерно в 10 метрах от нее произрастает дерево сейба, которое считалось священным. Внутри этой пещеры археологи нашли шесть раскрашенных скульптур и вырезанное прямо на скале лицо. Исследователи взяли все это во внимание и решили, что пещера точно использовалась для религиозных целей. Какие именно инструменты использовали художники древности ученым пока неизвестно но, как и говорилось выше, наука у народа майя была очень хорошо развита. А если была наука, значит, и с искусством у них не было проблем. Найденные артефакты — отличное тому доказательство.Видео с отпечатками детских рук внутри одной из пещер майяНа стенах пещеры были найдены 137 отпечатков детских рук. По мнению археолога Серджио Грожана (Sergio Grosjean), следы были оставлены детьми, которые вступали в период полового созревания. Черный цвет рук мог означать гибель, но не в прямом смысле этого слова, а ритуальную смерть. Рядом с ними эти же дети оставили отпечатки красного цвета, которые символизировали жизнь. Что именно означает совокупность этих знаков, ученым пока неизвестно. Также они понятия не имеют, как именно проводился этот ритуал и в чем заключалась ее главная суть. Возможно, эта тайна будет слегка раскрыта в ходе дальнейшего изучения пещеры и находящихся в ней объектов. Но истинную правду представители майя забрали с собой, внезапно исчезнув с лица Земли примерно в девятом веке нашей эры.Следы детей внутри пещеры на полуострове ЮкатанСсылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!В начале статьи я упомянул, что следы детских рук были оставлены в достаточно тяжелые для представителей майя времена. Около тысячи лет назад на территории Юкатана началась сильная засуха, из-за чего даже имевшаяся у них питьевая вода была заражена сине-зелеными водорослями. Употребление такой воды вызывало раздражение кожи и другие неприятные симптомы, поэтому народ майя решил уйти из «проклятых» мест — больших городов. Подробнее обо всем этом я писал в этой статье. Приятного чтения!

Источник: hi-news.ru