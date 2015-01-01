Разработан способ зарядки «умных» часов не снимая их с руки

Разработан новый способ зарядки носимых устройств. Остается надеяться, что он рабочийПо данным исследовательской компании Gartner, в 2017 году в мире было продано 140 миллионов носимых устройств. В своем отчете специалисты организации учитывали только «умные» часы , но ведь помимо них также есть медицинские устройства вроде патчей для слежения за сердечным ритмом, слуховых аппаратов и так далее. Главным минусом потребительской и медицинской техники такого рода является необходимость в частой подзарядке. А все потому, что в небольшие устройства невозможно впихнуть огромные аккумуляторы — из-за этого от одного заряда устройства работают всего лишь по паре дней. Недавно группа ученых из Сингапура разработала способ зарядки носимых устройств без использования проводов. Если вкратце, по их идее, заряжать часы и браслеты можно будет при помощи смартфона по беспроводной связи. Звучит как что-то фантастическое, поэтому давайте разберемся, как такое возможно?Зарядка носимых устройствНа самом деле, длительность работы устройств от одного заряда зависит от их размеров и списка выполняемых функций. Например, «умные часы» Apple Watch с постоянно включенным дисплеем, показом уведомлений и слежением за состоянием здоровья на одном заряде могут проработать до 14 дней. А вот фитнес-браслеты с небольшим дисплеем и ограниченным перечнем возможностей способны держаться даже целый месяц. В случае с потребительской техникой для ношения на руках особых проблем с зарядкой нет — после работы часы можно снять и спокойно подсоединить к розетке.Длительность автономной работы Apple Watch может достигать 14 днейНо что делать владельцам медицинской электроники? Ведь если у пациента больницы есть устройство для слежения за сердцем, на время подзарядки мониторинг явно придется остановить. Маловероятно, но все же во время этой паузы в сердце могут возникнуть опасные изменения. Вот бы было хорошо, если такие устройства могли восполнять запас энергии за счет лежащего в кармане смартфона, причем безо всяких проводов? Кажется, в будущем такая технология наконец-то будет создана.Слуховые аппараты и другие медицинские устройства тоже нуждаются в подзарядкеЗарядка «умных» часов по воздухуПо данным портала SlashGear, ученым из Национального университета Сингапура удалось совершить настоящий прорыв в области носимой электроники. Они разработали технологию, которая позволяет смартфону или другому имеющемуся при человеке устройству с большим аккумулятором делиться энергией с «умными» часами, фитнес-браслетами и другой носимой электроникой. К большому сожалению, исследователи смогли опубликовать только одну фотографию с устройством для беспроводной зарядки. Они вкратце объяснили, как все это работает.Единственная фотография изобретения Сингапурских ученыхЕсли говорить в общих чертах, разработанная система состоит из передатчика и приемников. Передатчик необходимо закрепить на одном из носимых устройств, например, на фитнес-трекере. А приемники можно расположить в разных частях тела — логично предполагать, что лучше выбирать места поближе к карманам. На нашем примере браслет будет заряжаться от смартфона путем процесса, именуемого как «передача энергии через тело». Опять же к большому сожалению, принципы работы этого процесса объяснены не были.Читайте также: В США научились быстро заменять аккумуляторы электромобилейКак работает зарядка по воздуху?Есть некоторая доля вероятности, что упомянутый выше процесс работает почти так же, как зарядка по воздуху от компании Xiaomi. Технология Mi Air Charge была представлена в начале 2021 года и ее суть заключается в зарядке устройств без использования кабелей и даже док-станций. В эту систему так же входит нечто вроде передатчика — это коробка, которая формирует луч для отправки миллиметровых волн на требующее зарядки устройство. Эти волны превращаются в электрическую энергию, которые и питают аккумулятор. Для определения местоположения смартфона используются 5 антенн. Для передачи волн используются дополнительные 144 антенны.Демонстрация работы Mi Air ChargeСправедливости ради стоит отметить, что принципы работы обеих технологий описываются очень туманно. К тому же, сингапурские ученые называют «приемником» устройство для передачи энергии, а «передатчиком» — компонент для приема. По крайней мере, именно такие термины используются в зарубежных СМИ и какова правда понять сложно. Но на самом деле для простых людей принципы работы технологий совершенно не важны, потому что для них главное, чтобы она просто выполняла свои функции.Если вам интересны новости науки и техники, подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен. Там вы найдете статьи, которые не были опубликованы на сайте!Если упомянутая выше технология действительно создана, хорошо работает и скоро начнет использоваться в носимой электронике, будет очень круто. По сути, мы сможем просто заряжать смартфон, а маленькие устройства вроде часов будут заимствовать энергию у него. Главное, чтобы к моменту популяризации технологии, смартфоны стали хотя бы немного более автономными.

Источник: hi-news.ru