СМИ сообщают об утечке доклада ООН об изменении климата. Что в нем написано?

В специальном докладе ООН об изменении климата говорится о скорых катастрофических последствиях изменения климата.Ну что друзья, хороших новостей у меня для вас нет, так что спрошу – к концу света готовы? Ну не к зомби апокалипсису конечно (хотя аналогия в целом неплохая, как показало исследование ученых из Министерства обороны Соединенных Штатов). На самом деле то, что нас с вами ждет сильно отличается от сериала «Ходячие мертвецы» и фильмов Джорджа Ромеро. Агенство Associated Press сообщает о новом докладе ООН об изменении климата, который недавно утек в сеть. В нем, в частности, говорится, что человечество находится на пороге разрушения планеты из-за множества опасностей, связанных с ухудшением изменения климата. Сам доклад занимает без малого 4000 страниц но его главное послание можно сформулировать очень четко: человечество испортило планету, и очень скоро мы столкнемся с последствиями. В докладе также прогнозируется еще большее массовое вымирание дикой природы, опасно высокие температуры, увеличение вспышек инфекционных заболеваний, повышение уровня моря и разрушение целых экосистем в течение следующих нескольких десятилетий. «Худшее еще впереди, – пишут исследователи, – и это повлияет на жизнь наших детей и внуков гораздо больше, чем на нашу собственную».Что происходит с нашей планетой?В том, что стремительное изменение климата – научно доказанный факт, сегодня не сомневается большинство ученых. В качестве убедительной причины выступает целая вереница научных исследований (многие из них находятся на пересечение сразу нескольких научных областей). Так, с подробной информацией об изменении климата и текущем состоянии планеты можно ознакомиться на сайте Межправительственной группы экспертов Организации Объединенных Наций по изменению климата (МГЭИК). Там, в частности, опубликован ряд докладов о состоянии экосистем. О том, что происходит с океанами Земли читайте в нашем материале.Вообще, говоря об изменении климата важно понимать, что оно затронет самые разные области жизни. Так, поставки кофе и шоколада в Европу вскоре могут быть нарушены из-за климатического кризиса, поскольку страны-производители страдают от засухи. По данным британской The Guardian, новое исследование ставит под угрозу импорт пальмового масла, используемого во многих продуктах питания.Солнечный луч приближается к Земле. Кадр из мультсериала «Футурама».Другие климатические последствия, например наводнения и увеличение численности вредителей, могут значительно ухудшить ситуацию. В целом, по мнению представителей научного сообщества, наша неспособность сократить количество углекислого газа в атмосфере превратит необычайную жару, штормы, лесные пожары и таяние ледников в рутину и может «сделать значительную часть Земли непригодной для жизни».Хотите больше узнать о том, как меняется наша планета из-за изменения климата? Итак, начнем с того, что в открытый доступ попал не готовый доклад, а его проект: Межправительственная группа экспертов по изменению климата готовит доклад, который будет опубликован поэтапно этим летом а также в следующем году. Документ был передан Агентству Франс Пресс и занимает порядка 4000 страниц. В нем ученые сообщают, что процесс стремительных изменений запущен и чтобы его замедлить, всему миру необходимо будет предпринять агрессивные и немедленные действия чтобы не пройти точку невозврата.«Мы должны пересмотреть наш образ жизни и потребление. Наша неспособность сократить количество углекислого газа в атмосфере превратит необычайную жару, штормы, лесные пожары и таяние ледников в рутину и может «сделать значительную часть Земли непригодной для жизни», – говорится в докладе.Климатологи все больше обеспокоены тем, что глобальное потепление может послужить причиной переломных моментов в природных системах Земли, что приведет к широкомасштабной и, возможно, необратимой катастрофе – если не будут приняты срочные меры.Климатический кризис все чаще встает на повестку дня.Проект также предупреждает о ряде пороговых значений, за пределами которых восстановление после изменения климата может стать невозможным. Авторы пишут: «Жизнь на Земле может восстановиться после резкого изменения климата, эволюционировав в новые виды и создав новые экосистемы … в отличие от людей».Вам будет интересно: Как Билл Гейтс собирается бороться с пандемией и изменением климата?Переломные моменты наступают, когда температура достигает определенного уровня, в результате чего одно воздействие быстро приводит к серии каскадных событий с огромными последствиями. Например, когда повышение температуры приводит к таянию вечной мерзлоты Арктики, размораживающаяся почва выделяет метан – мощный парниковый газ, который, в свою очередь, вызывает большее нагревание.Как пишет The Guardian, Майлз Аллен, профессор Оксфордского университета, отказался комментировать проект доклада, но подчеркнул, что избежать серьезных последствий все еще можно. «Важно, чтобы люди не получили сообщение «мы все равно обречены, так зачем беспокоиться?». Это проблема, которую можно решить. Мы могли бы остановить глобальное потепление за одно поколение, если бы захотели. И главное, мы знаем, как это сделать», – сказал он.Вредные выбросы в атмосферу способствуют тому, что парниковые газы задерживают солнечные солнечные лучи, которые наша планета отражает обратно в космос.По данным AFP, в проекте МГЭИК подробно описано по меньшей мере 12 потенциальных переломных моментов. «Худшее еще впереди, оно повлияет на жизнь наших детей и внуков гораздо сильнее, чем на нашу собственную», – пишут авторы доклада. Необходимо также отметить, что в ближайшие месяцы в отчет могут быть внесены незначительные изменения.Читайте также: Какие страны сильнее других пострадают от изменения климата?Интересно, что более ранние модели предсказывали, что ощутимые изменения маловероятны до 2100 года. Но в проекте нового доклада ООН говорится, что длительное потепление даже выше 1,5°C может привести к «постепенно серьезным, многовековым и, в некоторых случаях, необратимым последствиям».Последствия изменения климатаВыбор, который делают общества сейчас, определит, будет ли наш вид процветать или просто выживет в 21 веке. Но опасные пороговые значения ближе, чем когда-либо считалось, и в краткосрочной перспективе неизбежны ужасные последствия, вызванные десятилетиями безудержного загрязнения углекислым газом. На сегодняшний день это самый полный каталог, когда-либо собранный о том, как изменение климата разрушает наш мир.Интересно, что второй по значимости вывод доклада гласит, что мир должен смириться с этой реальностью и подготовиться к нападению. «Нынешние уровни адаптации будут недостаточными для реагирования на будущие климатические риски», – предупреждают ученые. Десятки миллионов людей, вероятно, столкнутся с голодом к 2050 году, а еще 130 миллионов с крайней нищетой в течение десятилетия, если проблема неравенства не будет решена.Не пропустите: Ученые были правы. Как в 2019 году мир окончательно признал проблему изменения климатаНаше общее будущее, похоже, будет жарким.Помимо прочего, к 2050 году в прибрежных городах, находящихся на «передовой» климатического кризиса, сотни миллионов людей будут подвержены риску наводнений и штормов, которые станут более смертоносными из-за подъема уровня моря. Еще около 350 миллионов человек, проживающих в городских районах, столкнутся с нехваткой воды из-за сильных засух при потеплении на 1,5 градуса Цельсия.В-третьих, в докладе описаны пороговые значения «точки невозврата» в климатической системе, так называемые переломные моменты а также указано, что мы впервые столкнулись с целым каскадом взаимосвязанных проблем. В целом, хороших новостей в работе очень мало, однако МГЭИК подчеркивает, что многое можно сделать, чтобы избежать наихудших сценариев и подготовиться к последствиям, которые уже невозможно предотвратить.

