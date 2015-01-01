Счастливый Джастин Бибер считает, что воссоединение с Селеной Гомез - это судьба

Пока невозможно говорить о восстановлении романтики Бибера и Гомез, но канадец надеется, что их дружба перерастет в нечто большее. Он хочет, чтобы артистка вернулась к нему, и старается сделать все для этого, рассказал источник.



Инсайдер утверждает, что исполнитель «Love Yourself» более чем готов начать все с «дружбы, которая перерастет в любовь». Лицо, посвящена в ситуацию, добавила: «Он чувствует, что хочет вернуться к лучшей девушки, с которой был, и считает это судьбой».



Вслед за ее расколом с The Weekndьом песня десятимесячного романа исполнительница «Bad Liar» виделась с 23-летним канадским сердцеедом. «Джастин счастлив, что Селена свободна. Он надеется вернуть ее доверие, чтобы они снова были вместе », - вещал другой источник« PEOPLE ». «У них есть много общего. Не будет странно, если они сойдутся », - продолжил инсайдер.



Если приближенных лиц Джастин и убедил, то с родственниками Селены все гораздо сложнее . Те совсем не хотят знать даже об общении Гомез с Бибером.