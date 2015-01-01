Сиа Фьорлер прекратила двухлетний брак

Исполнительница песни «Chandelier» присоединилась к списку знаменитостей, которые отделились от своих мужчин в 2016 году. 40-летняя певица и композитор сообщила 7 декабря что рассталась с Ерком Андерсом Ланге после двухлетнего брака.



«После длительных душевных поисков и рассмотрения сложившейся ситуации, мы решили быть не парой. Однако, мы остаемся друзьями. Дополнительных комментариев не будет », - говорится в заявлении от представителей артистки.



Сиа и Эрик, который является фильммейкером-документалистом, поженились на частной свадебной церемонии в своем доме в Палм-Спрингс, штат Калифорния, 2 августа 2014 года, через два месяца после объявления помолвки. «О, Боже, о, Боже, я в таком восторге», - твитнула Сиа перед свадьбой.



Пара держала свои отношения подальше от публики. Последний раз их запечатлели на фотографии на одной из вечеринок перед «Грэмми» в феврале.



Хитмейкерка «Elastic Heart» и «Cheap Thrill ранее встречалась с диджеем и автором песен JD Samson. Роман длился с 2008 по 2011.