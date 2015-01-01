Легендарная кукла для любимых дочек

Все мы – примерные родители, мы покупаем игрушки для детей, играем в Барби, роботов и конструкторы. И эти моменты много значат для детворы. Кстати, о прекрасных куклах – модница Барбара всё еще остается любимицей девочек разных возрастов, ее не потеснили с прилавков ни большеголовые феи, ни трансформеры. Даже в 90-е она была изящной, ароматной и гибкой – у настоящей, фирменной девушки руки и ноги можно было сложить в локтях и коленях.



Плюсы куколок



Психологи единодушны: с помощью игрушек, которые похожи на людей, детям легче познать себя. Кроме того, пупсы и более взрослые модели – это первые друзья для ребят. С ними они партнерствуют, делятся своими переживаниями и историями. Их помещают в интересные ситуации, кормят, одевают и выгуливают. Наличие Барби позволит маленькой девчушке проявить самостоятельность и взять ответственность за подружку, а это пригодится ей с годами. Особенно интересны коллекционные Барби как объекты для подражания.



Известные серии:



Dreamtopia;

Fashionistassets;

Mix&Match;

Балерина;

Королевство Длинных Волос;

Красная дорожка;

Рок-Принцесса и пр.



Помимо актрис, фей и принцесс в продаже есть и самые простые модельки (их часто называют казуальными, повседневными). С помощью игр девочки смогут выработать свой стиль, отработать манеру держаться, проявить творческое начало. Если вместе с фигуркой купить дочери фирменные предметы (мебель, транспорт и прочее), она построит целый мир для своей новой приятельницы.



Особенности



Женственные игрушки по-прежнему позволяют расчесывать им волосы, наряжать их и хранить в своей постели. Они стойко переносят водные процедуры, так что родители могут не опасаться, краска не сойдет у них с лица, а мытье головы и тела этим куколкам только на пользу. К тому же, это хорошая практика: так игрушка дольше останется чистой и безвредной для ребенка.



В качестве подарка дочурке всегда можно купить аксессуары для Барби – сумочки, туфли и платья. Но еще интереснее – шить их вместе с детьми. Это экономный и более фантазийный вариант. Рукоделие для любимой куклы может перерасти во взрослое хобби для себя и семьи, и даже в профессию! Наконец, на примере фигурки родители смогут рассказать дочери о строении человеческого тела, об особенностях ухода за ним (зубы надо чистить, а кожу летом мазать кремом против солнца). Barbie – это шикарный, желанный и добрый подарок для любой умницы.