Гвен Стефани и Блейк Шелтон планируют удочерить девочку

Сообщают, что вокалистка No Doubt увидела, как ее сыновья сблизились с Блейком, поэтому стала думать о дочери. По материалам «InTouch Weekly», Стефани всегда мечтала об этом. Теперь она хочет осуществить мечту и даже спланировала весь процесс оформления отцовства.



«Гвен сосредоточилась не только на младенцах, но и детях на пять лет. Говорит друзьям, что хочет все это сделать в частном порядке, и старается особо не поддаваться восторгу, однако уже выбирает имя », - рассказал источник журнала.



Согласно публикации, инсайдер утверждает, что мать троих детей всегда хотела иметь «красивую маленькую девочку, которую сможет надевать и с которой сможет играть в куклы, а также делать все, чего она не делала как мать сыновей». У Гвен три ребенка : Зума, Аполло и Кингстон, которые родились во время предыдущего брака с Гэвин Россдейлом. С последним она обручилась 2002 и разбежалась 2015.



Хотя они больше не пара, кажется, Гэвин сих пор не может отпустить Гвен. В недавнем интервью с «Daily Star» Британский музыкант подтвердил, что каждая песня, которую он написал, частично была о его бывшей жене: «Она всегда будет моей музой и я восхищаюсь ей, нравится нам это или нет. И я всегда буду любить ее, она - мать моих детей ».