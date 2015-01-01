Хотите убрать несколько сантиметров с талии? Делайте эти упражнения!

Одна из самых физически привлекательных особенностей женской фигуры - это талия, и все мы хотим быть худыми. К сожалению, это также часть тела, которая любит накапливать жир, особенно если у вас есть генетическая предрасположенность к этому.



Дело в том, что это не только влияет на внешний вид, но и повышает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний и других расстройств.



Поэтому речь идет не только о красоте. Необходимо убрать сантиметры с талии и сжечь жир ради здоровья.



Несмотря на то, что это хорошая идея сесть на здоровую диету и регулярно делать кардио-упражнения, мы рекомендуем выполнять некоторые специальные упражнения, чтобы уменьшить эту проблемную часть.



Они помогут вам легче избавиться от неприглядных складок и, более того, привести в тонус мышцы, чтобы предотвратить вялости.



Здесь мы поделимся с вами несколькими простыми упражнениями, которые вы можете даже делать, не выходя из собственного дома.





подъем ног

Подъемы ног не только помогают сделать талию стройной, но также прекрасно подходят для мышц бедер.



Как делать?

Разложите коврик, встаньте на колени, поставьте руки на пол, а затем протяните правую ногу назад.

Задержитесь на несколько секунд, вернитесь в исходное положение и сделайте 15-20 повторений каждой ногой.



подъем бедер

Это положение, также известное как мост, тонизирует мышцы живота, формирует талию и помогает сделать корпус сильнее.



Как делать?

Лягте на спину на коврик. Ноги согните, а руки разместите по бокам.

Затем поднимите бедра к потолку и удерживайте позицию 15 секунд.

Вернитесь в исходное положение, отдохните в течение 20 секунд и сделайте 4 повторения.



Кола ногами

Это простое упражнение тренирует талию, тонизирует бедра и помогает улучшить координацию.



Как делать?

Лягте на спину с вытянутыми ногами и руками по бокам, поднимите одну ногу на среднюю высоту.

Затем поднятой ногой делайте круговые движения в обоих направлениях.

Опустите ногу на пол и сделайте то же самое другой ногой.

Выполните 15-20 повторений.



Косые мышцы живота

Эта простая действие очень полезна для похудения талии и тонуса живота. В идеале, надо использовать гантели, чтобы увеличить интенсивность.



Как делать?

Сядьте на коврик, согните ноги и держите гантели вытянутыми руками.

Убедитесь, что ваши ноги находятся на полу, а спина прямая. Затем откиньтесь под углом 45 градусов.

Сделайте поворот талии вправо, а затем влево.

Повторите это движение от 12 до 15 раз, а затем отдохните.



боковые выпады

Боковые выпады полезны для ног, мышц живота и талии. Они активизируют ноги и корпус, а также улучшают баланс.



Мы рекомендуем добавить немного веса, чтобы сжигать жир одновременно с восстановлением тонуса.



Как делать?

Встаньте прямо, ноги поставьте вместе, делайте выпад в сторону, сгибая колено, чтобы сформировать угол в 90 градусов.

Верните ногу назад в исходное положение и повторите движение другой ногой.

Сделайте 8-10 повторений, чередуя ноги.



выпады

Выпады часто встречаются среди упражнений для ног, живота и ягодиц.



Они могут значительно увеличить сжигание калорий , ведь они требуют баланса и физической силы.



Выпады рекомендуют делать, чтобы помочь избавиться от «спасательного круга» и накопление жира вокруг бедер.



Как делать?

Встаньте прямо, ноги поставьте на ширине плеч и возьмите пару гантелей.

Далее сделайте шаг вперед и согните колено, чтобы образовался угол в 90 градусов. Не прикасайтесь коленом пола.

В то же время вытяните руки вверх и поверните, чтобы сделать угол в 90 градусов.

Вернитесь в исходное положение и сделайте то же движение другой ногой.

Повторите это упражнение 10 раз, чередуя.



Помните, что тонкая талия является результатом постоянных усилий и преданности делу.



Очень важно делать эти упражнения ежедневно и следить за содержанием жира и калорий, чтобы увидеть великолепные результаты.