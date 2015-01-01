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Женское здоровье
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Хотите иметь упругую грудь? Не пропустите эти 6 советов

milaia

подтяжка груди

Грудь является одной из наиболее привлекательных особенностей женской формы, но, к сожалению, они обычно изменяются с течением времени.

Гормональная активность, внезапная потеря или набор веса и даже грудное вскармливание могут быть факторами в провисании груди, растяжках, а также других расстройствах.

Наряду с потерей эластичности, что происходит с процессом старения, это большой помехой для поддержания их в тонусе на протяжении длительного времени.

Хотя вполне нормально видеть провисание после 40 лет, иногда процесс ускоряется, поражая мышцы и кожу .

Поэтому важно принять специальных мер и пытаться применять их ежедневно.

Поскольку многие люди не знают, что можно сделать, мы поделимся с вами рядом рекомендаций, которые помогут вам держать их твердыми и здоровыми.

рацион для подтяжки груди


1. Следите за своим рацион
Многие люди не имеют никакого представления о том, насколько полезна для вашей внешности здоровый сбалансированная диета, богатая высококачественные питательные вещества.

В этом конкретном случае это крайне важно, ведь хороший рацион имеет важное значение для мышц и здоровья кожи.

Многие продукты стимулируют выработку эстрогена в организме, способствуя росту груди и упругости , особенно в период развития.

Здоровая диета должна содержать следующие продукты:
    фрукты и овощи
    бобовые
    орехи
    белое мясо
    рыба и морепродукты
    цельнозерновые
    семян

2. Ледяной массаж
Ледяной массаж - это укрепляющая терапия, которая стала популярной во всем мире, ведь она полезна для вашей кожи и ее омоложения.

Применение к тканям молочной железы помогает повысить упругость надолго.
Как это сделать?

    Возьмите несколько кубиков льда и нежно массируйте ими грудь.
    Повторяйте в течение минуты или двух. Только высохнут, наденьте бюстгальтер.
    Делайте это 2 раза в день для достижения оптимальных результатов.

оснка для груди


3. Исправьте осанку
Хорошая осанка не только подчеркивает фигуру, но и поможет вам получить более упругие и подтянутые грудь.

Положение тела в покое и при движении сильно влияет на здоровье груди, живота и спины.

Стоя прямо, вы выглядите выше, это снижает риск травм, а также помогает сохранить грудь от провисания.

4. Упражнения
Хотя многим людям трудно тренироваться каждый день, физическая активность является одним из лучших способов сохранить грудь в тонусе и подтянутыми.

Упражнения укрепляют, тонизируют и даже помогают набрать мышечную массу, чтобы увеличить размер естественным образом.

Это также полезно для кровообращения и здоровья кожи, что является ключом к предотвращению растяжек и дряблости.

В идеале, надо делать упражнения, которые одновременно направлены на грудные мышцы, спину и руки.

Некоторые рекомендации:
    отжимания
    плавание
    подъем веса

маска для груди


5. Маска из яичных белков для упругой груди
Регулярное применение маски с яичными белками поможет устранить вялость кожи груди, улучшая ее эластичность и упругость.

Кроме вязких свойств, яичные белки содержат необходимые питательные вещества, которые, только впитываются, уплотняют дряблую кожу .
Как это сделать?

    Хорошо взбейте яичные белки, а затем нанесите на грудь.
    Оставьте на 30 минут и смойте холодной водой.

6. Увеличьте потребление воды
Увлажнения имеет жизненно важное значение для упругости груди, а также для здоровья и силы всех мышц.

Употребление достаточного количества воды ежедневно полезно для всего тела, ведь она стимулирует кровообращение и обеспечивает правильную клеточную оксигенацию.

Пейте от 6 до 8 стаканов в день. Это будет большая помощь в сохранении тонуса кожи, устранении целлюлита и любых растяжек.

Как вы теперь знаете, нужно только несколько простых здоровых привычек, чтобы держать грудь упругой. Сделайте их частью вашего обычной жизни и наслаждайтесь их преимуществами для вашего тела!

Теги:грудь, подтянутая грудь
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