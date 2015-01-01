Хотите иметь упругую грудь? Не пропустите эти 6 советов
Грудь является одной из наиболее привлекательных особенностей женской формы, но, к сожалению, они обычно изменяются с течением времени.
Гормональная активность, внезапная потеря или набор веса и даже грудное вскармливание могут быть факторами в провисании груди, растяжках, а также других расстройствах.
Наряду с потерей эластичности, что происходит с процессом старения, это большой помехой для поддержания их в тонусе на протяжении длительного времени.
Хотя вполне нормально видеть провисание после 40 лет, иногда процесс ускоряется, поражая мышцы и кожу .
Поэтому важно принять специальных мер и пытаться применять их ежедневно.
Поскольку многие люди не знают, что можно сделать, мы поделимся с вами рядом рекомендаций, которые помогут вам держать их твердыми и здоровыми.
1. Следите за своим рацион
Многие люди не имеют никакого представления о том, насколько полезна для вашей внешности здоровый сбалансированная диета, богатая высококачественные питательные вещества.
В этом конкретном случае это крайне важно, ведь хороший рацион имеет важное значение для мышц и здоровья кожи.
Многие продукты стимулируют выработку эстрогена в организме, способствуя росту груди и упругости , особенно в период развития.
Здоровая диета должна содержать следующие продукты:
фрукты и овощи
бобовые
орехи
белое мясо
рыба и морепродукты
цельнозерновые
семян
2. Ледяной массаж
Ледяной массаж - это укрепляющая терапия, которая стала популярной во всем мире, ведь она полезна для вашей кожи и ее омоложения.
Применение к тканям молочной железы помогает повысить упругость надолго.
Как это сделать?
Возьмите несколько кубиков льда и нежно массируйте ими грудь.
Повторяйте в течение минуты или двух. Только высохнут, наденьте бюстгальтер.
Делайте это 2 раза в день для достижения оптимальных результатов.
3. Исправьте осанку
Хорошая осанка не только подчеркивает фигуру, но и поможет вам получить более упругие и подтянутые грудь.
Положение тела в покое и при движении сильно влияет на здоровье груди, живота и спины.
Стоя прямо, вы выглядите выше, это снижает риск травм, а также помогает сохранить грудь от провисания.
4. Упражнения
Хотя многим людям трудно тренироваться каждый день, физическая активность является одним из лучших способов сохранить грудь в тонусе и подтянутыми.
Упражнения укрепляют, тонизируют и даже помогают набрать мышечную массу, чтобы увеличить размер естественным образом.
Это также полезно для кровообращения и здоровья кожи, что является ключом к предотвращению растяжек и дряблости.
В идеале, надо делать упражнения, которые одновременно направлены на грудные мышцы, спину и руки.
Некоторые рекомендации:
отжимания
плавание
подъем веса
5. Маска из яичных белков для упругой груди
Регулярное применение маски с яичными белками поможет устранить вялость кожи груди, улучшая ее эластичность и упругость.
Кроме вязких свойств, яичные белки содержат необходимые питательные вещества, которые, только впитываются, уплотняют дряблую кожу .
Как это сделать?
Хорошо взбейте яичные белки, а затем нанесите на грудь.
Оставьте на 30 минут и смойте холодной водой.
6. Увеличьте потребление воды
Увлажнения имеет жизненно важное значение для упругости груди, а также для здоровья и силы всех мышц.
Употребление достаточного количества воды ежедневно полезно для всего тела, ведь она стимулирует кровообращение и обеспечивает правильную клеточную оксигенацию.
Пейте от 6 до 8 стаканов в день. Это будет большая помощь в сохранении тонуса кожи, устранении целлюлита и любых растяжек.
Как вы теперь знаете, нужно только несколько простых здоровых привычек, чтобы держать грудь упругой. Сделайте их частью вашего обычной жизни и наслаждайтесь их преимуществами для вашего тела!