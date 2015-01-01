Муж импотент

В медовый месяц жизнь молодых насыщена романтикой, страстью. Молодожены стремятся к близости, а их интимная жизнь просто бурлит. Однако быт быстро сводит все это к нулю. Постепенно привыкание и психологические проблемы приводят мужчин к ослаблению эрекции. Это заставляет жену записать мужа в импотенты. Жить с этим непросто. Но существует куча методик исправления проблемы. Но для их эффективности главное — наладить семейные отношения, вывести милого на доверительный диалог.

Причины мужской импотенции

Мужчина может потерять мужскую силу по двум главным типам причин: физиологическим и психологическим. Чаще всего импотенцию провоцируют эмоциональные проблемы. Из-за рутины быта яркий секс становится всего лишь выполнением супружеского долга. Прежде всего мужчина начинает меньше желать интимной близости, что уменьшает частоту секса. Постепенно интимная близость супругов может и вовсе уйти в прошлое. Так что от самой свадьбы необходимо поддерживать в семье романтику и страсть.

Рабочие авралы, постоянные стрессы, семейные скандалы — это все провоцирует психологические проблемы. А если нет хорошего отдыха, потенция мужчины пострадает. Ничего страшного, если неудачи редки и однократны — это лишь следствие внешних обстоятельств. Однако при регулярных случаях следует насторожиться.

Если случилась неудача в постели, а импотенцией пока не пахнет, необходима адекватная реакция жены. Она не должна пилить вторую половинку, вспоминая такой случай. Если женщина не станет постоянно припоминать неудачу, ее второй половине будет намного легче справиться с проблемой самому, и его эмоциональный настрой не ухудшится. А при быстром превращении мужа в импотента, следует заглянуть куда глубже. Импотенция может возникнуть из-за неудавшегося первого сексуального опыта. Как бы то ни было, жена должна обсудить все с мужем открыто, откровенно и без грубостей.

Среди физиологических заболеваний к импотенции могут привести следующие:

болезни сердца и сосудов;

простатит;

венерические болезни;

воспаления в организме;

диабет;

травмы органов малого таза;

уретрит;

сбои функционирования эндокринной системы;

гормональные нарушения

нарушение работы щитовидной железы.

Также к импотенции могут привести алкоголизм и табакокурение. Так что желающая частой интимной близости жена должна следить за тем, как живет ее муж. А также, чем она его кормит — сладости, выпечка, жирное жареное мясо являются врагами мужской силы. Так что женщина, у которой муж импотент, обязана пересмотреть его рацион.

Какие меры принимать при импотенции мужа

Однажды любая замужняя женщина начинает жаловаться на мужскую импотенцию. Рано или поздно даже самый потрясающий секс приедается и превращается в рутину. Для возвращения или сохранения потенции мужа, жена должна следовать нескольким правилам. Ей следует положительно воздействовать на мужа психологически, правильно его кормить, а также следить за собой. Довольному мужчине импотенция долго не грозит. Но для этого необходимо много усилий, в том числе умственных, со стороны его второй половинки.

Эмоциональное влияние

Чтобы долго сохранялась мужская сила, необходимо, чтобы тому способствовала обстановка дома. Стрессов хватает и на работе. Так что хотя бы у себя дома мужу необходимо расслабиться, почувствовать блаженство. А постоянные скандалы — одни из злейших врагов желания заниматься сексом. Даже при большом недовольстве жена должна изложить его как можно спокойнее, ни в коем случае не скандаля.

Увы, жены нередко жалуются на импотенцию мужей, причем немногие представляют себе, что делать дальше. Жена, увидевшая большие перемены к худшему в интимном плане, прежде всего должна доверительно поговорить об этом. При этом не следует обвинять супруга в импотенции. Его необходимо расположить, помочь ему, предложить пути преодоления проблемы. Если мужчина заметит, что вторая половинка его поддерживает, он постарается исправить проблему. Есть случаи, когда хватает обычного доверительного диалога. Тогда замеченное доверие жены возвращает мужскую силу. Вылечить психологическую импотенцию можно при помощи простого разговора с психиатром либо со второй половинкой.

Полезно, если жена вспомнит известную поговорку: мужчины любят глазами. В сексуальных отношениях важна внешность женщины. Она должна, выглядеть безукоризненно, встречая мужчину с работы. Никаких растянутых футболок и грязных волос! При импотенции инициатива в интимной сфере — задача жены. При этом она должна игнорировать рамки и внутренние запреты. Тогда в интимной сфере супругов появится новизна, что вернет мужу потенцию.

Меню

Для восстановления потенции следует обратить пристальное внимание на еду. Переизбыток холестерина, холестериновые бляшки, ожирение — все это нарушает потенцию и происходит из-за неправильного питания. Так что мужчине нельзя есть много жирного, жареного, копченостей, соленого, сладкого и выпечки. Еще ему следует намного меньше пить кофе, газ. воды и спиртного.

А полезны для потенции микроэлементы, очищающие сосуды и повышающие тестостерон: цинк, калий, кальций, селен, железо, магний.

Они содержатся в следующих продуктах:

мед;

зелень, в том числе зеленый лук;

чеснок;

свежие фрукты (особенно бананы) и овощи;

цитрусовые;

орехи;

сметана;

дары моря;

нежирное мясо.

Такие продукты помогут восстановить потенцию.