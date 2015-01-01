Кальян - удовольствие для каждого

Теперь для того, чтобы покурить кальян, не нужно выходить из дома. Изделие можно приобрести в собранном виде или отдельно по частям и собрать в домашних условиях самостоятельно. Отдельно продающиеся детали, предоставляют возможность собрать свою индивидуальную модель кальяна. Изюминкой изделия станет оригинальный внешний вид колбы, который изготавливается дизайнерами – профессионалами.

Кальян цена зависит от размера колбы, толщины стекла, качества трубок и прочих деталей изделия.

Как выбрать кальян

На сегодняшний день кальяны пользуются огромной популярностью. Наиболее востребованные кальяны – египетские. Отличительной чертой таких кальянов, является отсутствие заводской сборки. Каждый такой кальян собирается индивидуально, а выставленные на продажу собранные изделия – заслуга продавцов. Любые детали на кальян, без проблем можно приобрести в магазине, это позволяет создавать оригинальное изделие, не похожее на остальные. Все составляющие кальяна должны быть хорошего качества. Основные комплектующие изделия, обеспечивают самостоятельное охлаждение дыма при курении табака. Для более упрощенных моделей рекомендуют использовать лед, который можно добавлять в колбу.

Комплектации кальяна

В первую очередь, перед покупкой кальяна следуют обращать внимание на шахту. Именно от этой детали зависит сила тяги при курении кальяна. Шахты с крупным диаметром образуют большое количество дыма. Представленные модели от египетских, российских, американских производителей считается наиболее качественными. Немало важным является длина шахты. Минимальная длина составляющей кальяна, не должна быть меньше 50 сантиметров. Для хорошего охлаждения дыма, в верхней части конструкции, под чашкой, рекомендуется устанавливать емкость для льда. Она должна быть изготовлена из нержавейки и алюминия. Избегайте окрашенных и покрытых неизвестным материалом емкостей. С момента их использования краска будет облазить и действовать, как токсин на организм человека. Колба не только придает оригинальный внешний вид кальяну, но и контролирует выход дыма из шахты. Размер колбы влияет на количество требуемой воды и дыма. Чаша для кальяна имеет стандартную, круглую форму. Она должна быть цельной, без сколов и трещин. Основная задача чащи сдерживать жар от угля и прогревать табак. Чаши изготавливают из разнообразного материала: глина, фанел, силикон. Отличаются они друг от друга, по количеству отверстий внутри. Избегайте покупки коротких и тонких шлангов, длина должна составлять не менее 1,5 метра. Правильно – подобранные детали для кальяна, сделает каждое курение табака приятным ритуалом.