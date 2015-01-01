Беременность. Всё о подготовке

Самое главное – понять, что ребенок действительно вам нужен. Что его рождением вы не собираетесь удержать рядом супруга, не пытаетесь оправдать надежды родителей и уж тем более не рожаете ребенка для разрешения своих каких-либо проблем.

Важно, чтобы будущий ребенок был желанен обоими родителями, а также чтобы у вас был подходящий для этого жизненный момент. Ведь в жизни случается всякое – нехватка финансов, нерешенный квартирный вопрос, учёба одного или сразу двух родителей. Подумайте хорошо, сможете ли вы справиться.

Далее, конечно, обследование, причем не только будущей мамы, но и отца тоже. Все инфекции, вирусы, заболевания, если они имеются, гораздо проще и легче вылечить сейчас, чтобы потом с этим не возникало проблем. Обязательно вылечите зубы – такая, казалось бы, второстепенная проблема может обернуться не очень приятными последствиями во время беременности.

Витамины. Всем планирующим беременность желательно включить в свой рацион приём необходимых витаминов, чтобы восполнить баланс в организме. Фолиевая кислота, витамин Е, витамин С, витамин А, йод, железо – проконсультируйтесь с вашим врачом, сдайте анализы и начните принимать витамины. Узнать подробнее о приеме фолиевой кислоты можно на сайте https://mirvitamin.ru/zhenshhinam/folievaya-kislota-pri-beremennosti, где много полезной информации об этом и других витаминах.

Ведите здоровый образ жизни. Здесь, наверное, не стоит говорить о вреде курения, спиртных напитков и, конечно, наркотических веществ. Подумайте о том, что теперь вы будете нести ответственность не только за себя, но и за маленького человечка внутри. Больше гуляйте на свежем воздухе, соблюдайте режим сна, старайтесь кушать больше фруктов и овощей. Старайтесь меньше нервничать – берегите себя.

Физические нагрузки. Чтобы телу было легче переносить беременность и проще восстанавливаться после нее, начните заниматься спортом. Совсем не обязательно ходить в тренажерный зал и поднимать большие веса. Достаточно много гулять пешком, посещать бассейн, ходить на йогу. Кстати, существует специальная йога для беременных – узнайте о ней побольше, вам не помешает разминка тела и новые знакомства в этом положении.

Изучайте новую информацию про беременность. Читайте книги, смотрите фильмы. Если это первая беременность, вам многому предстоит научиться. Как пеленать малыша, как кормить, что делать с коликами и первыми зубками, как купать ребенка – эти и множество других вопросов проще изучить сейчас, и, столкнувшись с проблемой, быть к ней готовыми.

Подготовка к беременности – ответственное дело. Отнеситесь к нему серьезно, тогда у вас будет намного больше шансов забеременеть и выносить здорового и крепкого малыша.