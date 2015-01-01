История успеха: как я стала успешным организатором СП

Сегодня я хочу поделиться своим опытом организации совместных закупок. Участие в этом бизнесе началось для меня, как и для многих, с декрета: денег в семье стало значительно меньше, а из-за изменившейся фигуры старый пуховик стал мал.



Новая вещь была нужна качественная, ведь в ней мне предстояло часами гулять с ребенком. Изучение цен в интернет-магазинах не привело ни к чему хорошему. Куртки из Китая не подходили на мой высокий рост, а бесконечные примерки вещей б/у, заканчивались ничем, потому что фото в сети и реальные вещи отличались. Тогда на одном из форумов я натолкнулась на отзывы о российском поставщике верхней одежды MIRAGE.



С верхней одежды MIRAGE начался мой путь к успеху



Сайт компании ориентирован на оптовых покупателей: для доступа к прайсу необходимо было зарегистрироваться. Я уже готовилась к тому, что для этого потребуются данные юридического лица. Но это не так. Получить доступ к ценам могут и физические лица: поставщик активно сотрудничает с организаторами совместных покупок. Оптовые цены в 3–4 раза ниже розничных. Но при этом заказ должен быть на сумму не менее 20 000 рублей.



Я связалась со всеми родными и знакомыми, предлагая сменить гардероб к сезону по выгодной цене. В итоге стоимость моей первой закупки составила почти 40 000 рублей! Конечно, первый раз я не думала о процентах, мне просто хотелось выгодно приобрести новую одежду для себя.



Одежда MIRAGE полностью соответствует описанию на сайте компании



Первый удачный опыт сотрудничества с оптовым поставщиком так меня вдохновил, что захотелось заниматься этим и дальше. Так я стала организовывать совместные закупки. Сперва – для знакомых мамочек и их родных и друзей за минимальные 5 %. Потом – в «мамской» ветке городского форума, благо, многие участницы меня уже знали. Сейчас у меня есть группа в социальной сети, я отправляю вещи по всей области и получаю уже 20 % от стоимости товаров.

Несколько советов о том, как сделать совместную покупку выгодной



Привлекайте в качестве первых покупателей своих родных и хороших знакомых. Это очень удачное решение. Во-первых, вы будете уверены в добросовестности участников закупки: деньги точно заплатят, с большой вероятностью – в срок. Во-вторых, если что-то пойдет не так, например задержка доставки, покупатели не обрушатся на вас с претензиями. В-третьих, после удачно проведенной закупки получить рекомендации от близких людей всегда проще, чем от незнакомцев. Особенно это актуально, если город маленький.



Соответствие товара размерам и описанию – большой плюс при организации СП



Ищите поставщиков, которые приветствуют организацию совместных закупок. Многие компании предпочитают не связываться с частными лицами, и закупки организаторам, зарегистрированным в качестве юридических лиц, приходится проводить практически тайно. Фирмы, которые открыты для сотрудничества, обычно предоставляют очень выгодные условия. Например, возможность поставки моделей из каталога вразбивку (выкуп размерными рядами – мероприятие довольно сложное, хотя и такой вариант при большом желании возможен), небольшую минимальную сумму заказа, приятные бонусы. Нередко поставщики предоставляют персональные скидки для постоянных покупателей. Зарабатывать можно не только за счет организаторского процента.

Отслеживайте акции и скидки своих поставщиков и сообщайте о них своим участникам. Всевозможные распродажи и снижение цен помогают привлечь больше покупателей.

Будьте отзывчивы. Предоставляйте как можно больше вариантов связи с вами, от телефона до всевозможных мессенджеров, оперативно отвечайте на сообщения и звонки, давайте подробные консультации. Все это повышает доверие со стороны покупателей.

Помните о том, что проблемы возникают в любом бизнесе. Если что-то пошло не так, постарайтесь не перекладывать возмещение ущерба на плечи участников закупки: это прямой путь к отсутствию желающих сотрудничать с вами в дальнейшем.

Не стесняйтесь следить за работой топовых сайтов, посвященных совместным покупкам, перенимать их опыт, а также искать собственные решения, которые помогут сделать вашу работу еще более удобной и выгодной.



Очень многое зависит от правильного выбора поставщика. Если бы куртки MIRAGE не соответствовали российским размерам или существенно отличались от описания в каталоге, моя история могла бы быть гораздо печальнее. Сейчас же я знаю, что участники моей закупки получат именно то, что хотят. А если вдруг попадется брак (за несколько лет работы у меня был только один такой случай), поставщик быстро исправит ситуацию и заменит товар.



Самое главное – будьте смелее. Не бойтесь общаться и налаживать связи как с поставщиками, так и с участниками закупки. Чем более открытыми вы будете, тем прибыльнее в итоге будет ваш бизнес.



Лариса Гурова