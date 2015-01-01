Эффективная подготовка к ЕГЭ

Каждый школьник, перейдя в 10 класс, задумывается, как ему начать подготовку к ЕГЭ. Данный вопрос и вправду является довольно затруднительным. Именно поэтому в нашей статье мы рассмотрим наиболее эффективные способы.

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Больше не значит лучше



Многие люди думают, что, если хочешь что-то выучить, то нужно зубрить до потери пульса. Но это не так. От такого способа наш мозг очень быстро устаёт и эффективность его к запоминанию падает. Лучшего всего делать распределение нагрузки. Например, учим нужную нам информацию не за один подход, а за два подхода, утром и вечером. Главное не забываем давать мозгу отдохнуть.



Концентрация внимания



Для того чтобы вся информация, которую мы учим, быстро и легко усваивалась, нужно убрать все негативные внешние и внутренние факторы. К таким факторам можно отнести: температура комнаты (не должно быть слишком холодно или жарко), лишние звуки, общее состояние вашего здоровья (лучше пролечиться, как следует, лёжа в кровати, чем усугублять учением ваше здоровье), тревожащие вас дела (в начале дня всегда делаем самые неприятные для вас дела, а уже потом только садимся за подготовку).



Теория=Практика



Главной особенностью эффективной подготовки является чередование теоретических знаний с практическими. Выучив какую-либо информацию, обязательно выполните задание с ней для того, чтобы закрепить пройденный материал.



Повторение знаний



С определённым интервалом вашей подготовки к ЕГЭ обязательно повторяйте пройденный вами материал. Это делается для того, чтобы решая пробный экзамен, вы не встали в ступор от начальных заданий, которые вы уже давно оставили позади и позабыли.



Решение заданий



Конечно же, с одной теорией далеко не уедешь. Именно поэтому нужно решать больше заданий, приближенных к реальному ЕГЭ.



Незнание законов не освобождает вас от ответственности.



Ну и напоследок – это моральная подготовка. Да, она тоже очень обязательна. Часто ученики, придя на экзамен, из-за страха делают множество крупных ошибок. Чтобы такого не произошло, нужно ознакомиться с правилами проведения ЕГЭ, с вашими правами. Данный пункт обязательно должны оговаривать ваши учителя. Поговорите с теми, кто уже сдал ЕГЭ, пускай поделятся своим опытом, и может это поможет вам избежать данных ошибок.



Удачного ЕГЭ!