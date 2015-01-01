Как Бог выбирает родителей для детей: 2 точки зрения

Мы давно свыклись с мыслью, что родственников не выбирают. Люди, у которых рождается ребенок, становятся ему семьей, и только от них зависит будущее нового человека. К сожалению, не всем мечтающим о детях выпадает счастье стать родителями. А те, кто не планирует брать на себя ответственность, получают возможность обзавестись потомством. Почему так происходит? Кто или что предопределяет появление ребенка у конкретной пары? Теолог Платон Северов специально для allWomens.ru разобрал эти вопросы с точки зрения религиозно-философских доктрин.Взгляд РПЦЧаще всего от служителей церкви можно услышать фразу: «На все воля Божья». Не существует конкретного мнения относительно того, как Господь выбирает, кому суждено стать родителями. В своих рассуждениях пастыри ссылаются на несколько возможных причин отсутствия детей:моральная неготовность к появлению еще одного члена семьи,тяжкие грехи, совершенные ранее,низкое духовное развитие,вмешательство в процесс деторождения (аборты, ЭКО),ради блага пары.Ответы на волнующие вопросы можно также найти в наставлениях старца Паисия Афонского. Он утверждал, что только сам Создатель определяет готовность супругов к появлению ребенка, и только в Его власти даровать кому-то многодетность или бездетность. Иными словами, остается только предаться в руки Господа и принять Его промысел.Взгляд сторонников реинкарнацииСогласно учению реинкарнации, душа сама выбирает родителей и определяет, какой опыт ей предстоит испытать в новом воплощении. Не существует конкретной сущности (то есть Бога в общем понимании), которая бы это контролировала, но весь процесс негласно подчинен закону кармы, который сводится к тому, что все происходящее в настоящей жизни человека является результатом его действий в прошлом. Перед очередным воплощением душа выбирает не только семью, но и будущий жизненный сценарий, чтобы выполнить свое предназначение. В нашем мире для нее должны быть созданы такие условия, в которых она могла бы развиваться, а не просто комфортно существовать.Наименьший шанс быть избранными бессмертной субстанцией имеют люди, отказавшиеся от ребенка в прошлом. Это касается и прерывания беременности, и отречение от уже родившегося малыша. С точки зрения реинкарнации бездетность также объясняется:последствиями неправильного выбора партнера,подсознательными страхами, связанными с ответственностью,негативными установками по отношению к себе и другим людям.При отсутствии явных проблем со здоровьем нужно работать над собственной кармой, избавляясь от отрицательных эмоций и деструктивного поведения.

Источник: www.allwomens.ru/zen