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Модные осенние детские головные уборы

Elena
Детские шапки

Перед походом в детский модный магазин многие родители изучают современную моду и наступающие тенденции, желая, чтобы ребенок был не только тепло одет, но и выглядел красиво и стильно. Для маленьких модников и модниц нужно подобрать такой вариант, чтобы чадо с удовольствием надевало шапку без слез и истерик. Выбрать детскую шапку можно на сайте http://www.babycaps.ru/, где продаются шапки и другие товары для детей оптом.

Среди трендов можно отметить следующие варианты модных головных уборов



1. Вязаные шапки. Никогда не выйдут из моды. Они придадут тепло голове ребенка и создадут целостный образ семейного уюта даже вдали от родных и близких. Для малыша это будет самым любимым предметом гардероба, если его бережно связала бабушка или мама.

2. Меховые шапки. Здесь хочется выделить не цельные головные уборы, а шапки со вставками из меха или меховыми помпонами. В тренде будут шапочки с меховыми помпонами и вышивкой на лбу. Модным вариантом станет вышивка или орнамент из кристаллов или бисера.

3. Шапочки с отогнутыми полями. Такой вариант исполнения головных уборов в детской моде подходит ребятам в возрасте от 10 лет. Такие виды шапок могут быть и вязаные, и сшитые, и валяные. Главным трендовым атрибутом становится массивная символика.

Шапки бини и береты


Как бы далеко не убегала мода, шапочки бини останутся неизменным уникальным атрибутом модниц и модников. Они подчеркивают индивидуальность ребенка. Каждая шапочка придает особое отношение к ее обладателю. Она дает уверенности и создает образ завершенным и лаконичным. Детские шапочки бини чаще используют вязаные. Они теплее и комфортнее в осеннее время.
Береты становятся предметом восхищения на девичьей голове. Это будут береты с отгибом, береты с широкими полями и легкие береты однотонных цветов. Берет создает шарм в образе модницы. Каждый такой головной убор будет создавать из девочки маленькую леди. В дополнение подбирают шарфик в тон оттенку головного убора.

Шапки с образами животных


Шапочки с любимыми домашними питомцами станут незаменимыми помощниками для родителей в случае, если малыш не любит надевать головные уборы. Модные тенденции диктуют свои правила. Не важно, какое животное изображено на шапке. Главное, чтобы малыш любил образ представителя животного мира и с удовольствием носил такое украшение. В детских магазинах и на показах детской моды так часто домашние питомцы становятся вдохновением. Но не только прообраз домашних животных присущ модным головным уборам. Дикие представители животного мира тоже часто становятся кумирами малышей. Медведи, тигры и зайцы – вот некоторые обладатели милых мордашек.

Следуя модным тенденциям, важно помнить и о качестве головных уборов. Детские головные уборы должны быть сделаны утепленными и практичными. Маленькие модники любят те вещи, которые удобны и подходят их представлению о прекрасном. Поэтому иногда стоит просто поговорить с ребенком, который даст четкий ответ, что ему хочется видеть в шапке. Выбранный в соответствии с этим вариант обязательно понравится вашему ребенку.
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