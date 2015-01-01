На старом фото отца Полины Гагариной перепутали с Димой Биланом

Полина Гагарина плохо помнит своего отца. Когда будущей певице было шесть лет, Сергей Гагарин умер от сердечного приступа. На одной из редких семейных фотографий маленькая Полина запечатлена вместе с мамой и папой. Это фото попало в Сеть и вызвало удивление у интернет-пользователей. Дело в том, что отец Полины Гагариной напомнил многим коллегу певицы по сцене и по «Голосу»…instagram.com/novosti__zvezdПользователи Instagram разделились во мнениях: муж певицы и Дима Билан оказались похожи на её отцаВ обсуждениях к архивному снимку часть фолловеров высказали удивление поразительным сходством Сергея Гагарина и Димы Билана. Некоторые даже посчитали, что на фотографии запечатлён именно Билан:aybeniz_ibragimova Первую секунду мне показалось что это Билан😂😂😂 ksur183 Папа вылитый Билан oksana_floridakeys Я тоже пока не прочитала, думала это Билан natashaimanova Да, папа очень на Билана похож madi_1na Ее отец Дима Билан? rozalina949 Копия Билан!!!!😂 kristi_k__ Папа на Билана с бородой похожinstagram.com/gagara1987Однако часть комментаторов обратили внимание, что второй муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков тоже напоминает её отца:cabinet1441 Муж тоже с бородой olga18322 Папа на мужа похож кстати!) vasilisa.eryshalova Ксати отец очень с мужем похожи twixy0707 А вы заметили, что муж Полины похож на её отца?instagram.com/gagara1987Карина Мишулина хочет родить сына, чтобы выполнить завещание отцаВ Инстаграм Карины Мишулиной появились редкие архивные фото со Спартаком Васильевичем. В комментарии к снимкам актриса обратилась к покойному отцу с трогательной речью. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen