Как мужчина проявляет свою любовь в 40 лет, рассказывает психолог

Мужчина в сорок лет как хороший выдержанный коньяк, из которого давно ушли вредные примеси и незрелое «брожение», но он все еще достаточно крепкий и может вскружить голову. Барышни, любящие крепкие «напитки» с выдержкой, будьте осторожны! Эта любовь может стать наркотиком, и чем старше «коньяк», тем сильнее будет зависимость. И потом не жалуйтесь, что Минздрав вас не предупреждал! Предупреждает: мужчина в сорок лет опьяняет своей любовью, что может быть особо опасно для молоденьких девушек.Как мужчина любит в сорок лет?Чем любовь молодого мужчины отличается от любви зрелого? Тем же, чем и сам мужчина – возрастом. То, что может дать молодой человек в любви – страстное сумасбродство, адреналиновые авантюры, горячие крайности – никогда уже не даст взрослый мужчина. И, наоборот, в юности молодым парням всегда недостает умения наслаждаться моментом, жертвовать малым ради большего, ценить не количество, а качество. Это прерогатива зрелого мужчины. В этом и заключается «коварное» преимущество мужчин в возрасте. Они больше «заточены» под психологию женщины. При том любого возраста.Чем привлекателен сорокалетний мужчины, который вышел на тропу любви?Он ценит свое время и дорожит мужской репутациейСорокалетним мужчинам в силу опыта уже известна ценность сохранения энергии и рациональное распределение сил. Они точно понимают свои задачи, умеют расставлять приоритеты, а следовательно, держать данное слово. У них все реже и реже проявляется та юношеская импульсивность, когда «я хозяин своего слова: захотел – дал, захотел – забрал». И в любви взрослые мужчины не руководствуются исключительно чувствами. С ними можно договариваться, и быть уверенной, что под воздействием гормонов или влиянием старших и авторитетных личностей, они не передумают. И у них уже нет времени на игры вроде «я бегу, а ты догоняй». Они четко знают, чего хотят от отношений и не постесняются об этом прямо заявить.Он умеет брать ответственность и заботитьсяМужчины в сорок лет не боятся брать на себя ответственность, потому что уже достаточно пожили, чтобы понимать – способность отвечать за себя и свои поступки дает свободу действий. Никто за них не вправе решать, что хорошо, а что плохо. Мужчина решения принимает самостоятельно, а если и допустит ошибку, то признает ее – это и есть ответственность за свои поступки. Все остальное – позиция жертвы: меня бросили, меня уволили, меня «женили» и т. д. И заботиться он тоже уже способен по-взрослому, потому что не руководствуется больше юношеским эгоизмом – «мне все должны!» С такими качествами мужчина, определенно, умеет любить и не считает, что любовь делает его уязвимее. Наоборот, в ней его сила!Он не тешит свои юношеские комплексыСорокалетний мужчина уже может себе позволить не носиться со своими детскими обидами и комплексами, как с самой болезненной «мозолью», на которую каждый норовит наступить. Он не прячется за внутренними переживаниями, чтобы оправдать свои бесчестные поступки, и не пытается самоутвердиться за счет слабого, на роль которого чаще всего избирается именно женщина. Любимая женщина. Мужчина с уязвленным самолюбием хорошо понимает, что влюбленная женщина стерпит все, поскольку слабой перед ним ее делает любовь к нему. Зрелый мужчина вряд ли воспользуется чувствами женщины, чтобы самоутвердиться.Он готов вести конструктивный диалогМужчина, которому исполнилось сорок лет, умеет слушать и слышать. Он понимает, что не в спорах рождается истина, а в обсуждениях, поэтому не просто оспаривает свою значимость и самолюбивую потребность быть во всем правым, а аргументирует доводы, и не уклонятся от разговора, если он неприятен. Мужчина может извиниться, когда совершил ошибку или причинил женщине боль, и может простить, не прибегая к унизительной мести, если под удар попало его мужское самолюбие. Со зрелой личностью намного проще и приятней строить гармоничные любовные отношения.Он осознает свои чувства и контролирует себяКогда мужчине исполняется сорок лет, он уже отдает себе отчет в том, что любовь – это не только романтические переживания, но и большая ответственность. Его преимущество перед юношей в том, что он не идеализирует любовь и умеет наслаждаться всеми ее проявлениями. Сорокалетний мужчина готов отпускать чувства, если в них разрушительной силы больше, чем созидательной. Такому мужчине не нужно ходить по лезвию ножа, чтобы прочувствовать силу любви. Но если он и рискует, то не для того, чтобы «пить шампанское». В свои сорок он уже хорошо понимает, что любой риск, а тем более в любви, должен быть оправдан.Он не говорит, а делаетВ сорок лет мужчина ценен не своим послужным списком добродетелей, не карьерными достижениями и уж точно не материальными. В сорок лет мужчина умеет отвечать на женские вопросы поступками, перед которыми меркнут любые слова и признания в любви. Это как в известной интернетовской истории: «После ссоры с ним крикнула в трубку: "Ну и катись к черту!". Он перезвонил через полчаса и спросил: "Все? Успокоилась? Сейчас буду!". Приехал с любимым вином и едой. Вот тогда я поняла, что связалась с взрослым мужчиной, а не "зеленым" мальчиком. С умным и мудрым взрослым мужчиной!» «Созревшие» мужчины не тратят силы на пустые слова. Они пользуются более вескими аргументами – истинно мужскими поступками.Он знает толк в чувственных наслажденияхСорокалетние мужчины умеют покорять женщин не только жизненным опытом, но и сексуальным. К этому возрасту они уже точно знакомы со сложнейшим механизмом женского оргазма и осознают его ценность, которую еще не способны понять мальчики в силу своего юношеского эгоизма. Зрелый мужчина стремится к качеству, в то время как юноши к количественным победам. И это еще одно важное преимущество, за которым женщины всех возрастов выстраиваются в очередь к сорокалетним.К сожалению, не все сорокалетние мужчины осведомлены о том, что в своем среднем возрасте им уже давно пора обзавестись вышеперечисленными качествами. Многие так и остаются «недозревшими мальчиками» и в сорок, и в пятьдесят, а то и в семьдесят лет. Не всем женщинам везет, но чем ближе этот возрастной рубеж, тем больше шансов, что мужчина созреет. Хотя, возможно, ему в этом придется чуточку помочь. Мужчины, они в любом возрасте остаются детьми, которые нуждаются в женской заботе.Психолог Елена Цитрава

Источник: www.allwomens.ru/zen