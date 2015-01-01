Антиоксидантный и антиканцерогенный домашний томатный соус

В этой статье мы хотим рассказать вам, как сделать этот вкусный и насыщенный домашний томатный соус. С этим целебным соусом вы сможете приготовить бесконечное количество замечательных блюд.



Рецепт также позволит вам воспользоваться всеми лечебными свойствами, которые предоставляет каждый ингредиент.

Антиоксидантный и антиканцерогенный соус?



Этот вкусный соус известен как антиоксидант и антиканцерогенов. Однако чтобы приготовить его, мы используем только 4 ингредиенты, которые имеют эти лечебные свойства.



помидоры

Прежде всего, помидоры - известные всеми нами овощи, однако они скрывают некоторые замечательные неизвестные свойства. Они обладают способностью бороться со старением и раком.



Ликопин в помидорах тормозит критичную пролиферацию в раковых клетках и уравновешивает вашу защиту.



Кроме того, количество ликопина значительно увеличится, если вы сделаете томатный соус.



Мы рекомендуем выбрать органические помидоры для приготовления этого домашнего соуса. Они не содержат пестицидов и других вредных химических веществ.



чеснок

Этот лекарственный продукт скрывает много удивительных преимуществ для вашего здоровья, особенно если есть его сырым. Кроме того, он помогает подчеркнуть вкус.



Среди его преимуществ следующие:

Увеличивает кровообращение и улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы.

Чеснок очищает организм.

Он защищает от свободных радикалов.

Чеснок улучшает иммунитет.

Он помогает предотвратить нейродегенеративным заболеванием и рака.



В этом рецепте мы немного отвариваем чеснок. Это позволяет сохранить его свойства. В то же время это также способствует пищеварению.



красный перец

Красные перец обладает антиоксидантными и антиканцерогенные свойства также благодаря ликопина. Кроме того, он также богат витаминами группы B и витамин С.



Этот продукт продемонстрировал профилактическую способность против рака предстательной железы.



Из той же семьи, что и красный перец, кайенский перец также антиканцерогенные свойства. Это также острая очистительная приправы.



куркума

Куркума является одним из самых эффективных продуктов, которые мы можем найти, потому что это противовоспалительное, болеутоляющее, антиоксидантное и антиканцерогенная специя.



Благодаря своим свойствам это бесценный ингредиент на кухне. Ее можно использовать в различных рецептах блюд из мяса, овощей, макаронных изделий, риса, а также печенья, тортов, пудингов и тому подобное.



Кроме того, куркума является натуральным средством, и она дешевле, чем шафран. Мы можем использовать ее в виде порошка.



Если мы соединим ее с черным перцем, то увеличим ее преимущества.



Теперь посмотрим, как сделать этот здоровый средство.



Домашний томатный соус



ингредиенты

6 спелых помидоров (органических, если это возможно)

1 красный перец

4 зубчика чеснока

другие специи по желанию (куркума, черный перец, кайенский перец и т.д.)

щепотка морской соли

1 столовая ложка оливкового масла



приготовление

Во-первых, измельчите чеснок и отложите его в сторону.

Затем нарежьте красный перец на маленькие кусочки и обжарьте их на сковороде.

Затем вымойте и очистите помидоры.

Пропустите помидоры через мясорубку или измельчите в блендере. Вы также можете порезать их, если хотите иметь кусочки помидоров в своем соусе.



В большой кастрюле соедините жареные перцы и помидоры. Поставьте ее на маленький огонь.

Затем добавьте специи, морскую соль и сахар.

Далее оставьте вариться 45 минут.

Перед тем, как снимать с огня, добавьте измельченный чеснок.

Вы можете смешать соус в блендере так, чтобы не осталось никаких кусочков перца, или вы можете оставить все как есть.

Попробуйте на вкус. Если нужно, вы можете добавить больше соли.



Если вы хотите добавить особый привкус, можете добавить другие овощи (лук, зеленый перец, кабачки, баклажаны и т.д.) и другие ароматические специи (такие как орегано, лавровый лист, базилик, тмин, карри и т.д.).

Наконец, пусть соус настоится, и он будет готов к любым блюдам из риса, макарон, овощей и тому подобное.



Как его хранить

Вы можете хранить его в герметично закрытых стеклянных банках.

Кроме того, он может постоять неделю в холодильнике.

Однако если вы решите сделать больше, чем вам нужно, можете хранить его в морозильной камере несколько месяцев.