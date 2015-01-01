«Верник баба»: Игорь Верник предстал перед поклонниками в необычном виде, фото

Женские роли, которые приходилось играть актёрам-мужчинам, стали для многих из них знаковыми. Так, для Александра Калягина роль тётушки Чарли из Бразилии оказалась, пожалуй, самой яркой в карьере.youtube.comА как были убедительны в образах своих героинь Олег Табаков в картине про Мэри Поппинс, Дмитрий Харатьян в роли Алёши Корсака, который вынужден был нарядиться монахиней.youtube.comИ, конечно, голливудские звёзды — Дастин Хоффман, Робин Уильямс, Джон Траволта, которые идеально вписались в женские образы.youtube.comТеперь и Игорю Вернику довелось ощутить, как чувствуют себя мужчины, решившиеся стать женщинами.instagram.com/ivernikПодписчики Игоря Верника гадают, на кого он стал похож — на Ангелу Меркель или на Терезу МэйНочью в Инстаграм Игоря Верника появилось любопытное видео: актёр поделился с поклонниками своими буднями. А будни артистов, как известно, проходят в гримёрке.instagram.com/ivernikУмелые руки профессионалов за несколько минут ловко превратили Игоря Верника в женщину. Причём сделали это настолько добротно, что фолловеры актёра поверили в реальность образаinstagram.com/ivernikГрим Игоря Верника покорил его подписчиков:stroganovdom Верник баба! oxana_56ru Мадам, вам зачет 😄😄😄 esvetlakov На тещу мою похож))) iskratv Смена пола. Быстро. Безболезненно. Дорого. soluyan51 Какая вы красивая женщина, Игорьinstagram.com/ivernikНовый образ Игоря Верника многим напомнил современных женщин-политиков:vipehka_tortov157 Прям Тереза Мэй!! galashalala1 Меркель что ли 😂 julia.suhova Меркель наверно galatea.a.a доброй ночи Angela Merkel 😆😆😆instagram.com/ivernik«Прям Нагиев»: Александр Ревва избавился от волос и стал копией известного актёра, фотоАлександр Ревва сегодня разместил новое видео, на котором он запечатлён совершенно лысым. Артист сообщил, что решение избавиться от волос пришло к нему спонтанно. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen