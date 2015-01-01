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«Верник баба»: Игорь Верник предстал перед поклонниками в необычном виде, фото

Andre
«Верник баба»: Игорь Верник предстал перед поклонниками в необычном виде, фото
Женские роли, которые приходилось играть актёрам-мужчинам, стали для многих из них знаковыми. Так, для Александра Калягина роль тётушки Чарли из Бразилии оказалась, пожалуй, самой яркой в карьере.

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А как были убедительны в образах своих героинь Олег Табаков в картине про Мэри Поппинс, Дмитрий Харатьян в роли Алёши Корсака, который вынужден был нарядиться монахиней.

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И, конечно, голливудские звёзды — Дастин Хоффман, Робин Уильямс, Джон Траволта, которые идеально вписались в женские образы.

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Теперь и Игорю Вернику довелось ощутить, как чувствуют себя мужчины, решившиеся стать женщинами.

instagram.com/ivernik

Подписчики Игоря Верника гадают, на кого он стал похож — на Ангелу Меркель или на Терезу Мэй

Ночью в Инстаграм Игоря Верника появилось любопытное видео: актёр поделился с поклонниками своими буднями. А будни артистов, как известно, проходят в гримёрке.

instagram.com/ivernik

Умелые руки профессионалов за несколько минут ловко превратили Игоря Верника в женщину. Причём сделали это настолько добротно, что фолловеры актёра поверили в реальность образа

instagram.com/ivernik

Грим Игоря Верника покорил его подписчиков:

stroganovdom Верник баба! oxana_56ru Мадам, вам зачет 😄😄😄 esvetlakov На тещу мою похож))) iskratv Смена пола. Быстро. Безболезненно. Дорого. soluyan51 Какая вы красивая женщина, Игорь

instagram.com/ivernik

Новый образ Игоря Верника многим напомнил современных женщин-политиков:

vipehka_tortov157 Прям Тереза Мэй!! galashalala1 Меркель что ли 😂 julia.suhova Меркель наверно galatea.a.a доброй ночи Angela Merkel 😆😆😆

instagram.com/ivernik

«Прям Нагиев»: Александр Ревва избавился от волос и стал копией известного актёра, фото

Александр Ревва сегодня разместил новое видео, на котором он запечатлён совершенно лысым. Артист сообщил, что решение избавиться от волос пришло к нему спонтанно. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Новости
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