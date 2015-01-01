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К какой вредной привычке предрасположен каждый знак зодиака

Andre
К какой вредной привычке предрасположен каждый знак зодиака
lechenie-narkomanii/ Pixabay

Чтобы достичь успеха в жизни, человеку необходимо работать над собой: повышать профессиональную квалификацию, корректировать характер, избавляться от вредных привычек. Последние особенно негативно влияют на стремление человека к совершенству.

Овен

Недостатков у этих ребят предостаточно. Марс наделил их чрезмерной агрессивностью, вспыльчивостью, эгоизмом. Овны часто действуют безрассудно, без оглядки на чувства других людей. Самое худшее в их жизни происходит, когда они совмещают свои дурные выходки с алкоголем. Это главная проблема первого знака зодиака. Овнам пить категорически не рекомендуется. Представители огненной стихии мгновенно воспламеняются, и становятся абсолютно дикими. Как говорится, в приличном обществе таким не место.

Телец

Как представители земной стихии, эти ребята отличаются своим махровым консерватизмом. Тельцов крайне тяжело сдвинуть с места, убедить в чем-либо обратном. В жизни это может проявляться по-разному: в скверной привычке накапливать (деньги, вещи, всякий хлам дома), в прокрастинации, в жутко упрямом характере. Лень земного знака влечет за собой тягу к вредной еде. Про обжорство и скупость Тельцов можно слагать легенды.

Близнецы

У Близнецов самое большое достоинство и недостаток - это их язык. Если человек не развивается, не совершенствует свои коммуникативные навыки - его оружие становится вредительским. Чрезмерная болтливость отнюдь не украшает человека. К тому же, в очередном словесном приступе Близнецы могут запросто выболтать все секреты. Им нужно научиться слушать. Давать другому тоже выговориться. А для этого нужно тренировать концентрацию.

Рак

Ракам необходимо брать под контроль свои эмоции. Чувствительность их натуры приводит порой к самым нехорошим последствиям. Ребята впадают в депрессии, становятся зависимыми от сладкого, алкоголя, таблеток. Особенно пагубным для них является алкоголь. Спиртное способствует полной деградации знака. Любовь же к сладкому заканчивается "потерей" фигуры, набором лишнего веса. А всего лишь нужно стабилизировать свое психическое состояние, перестать остро реагировать на пустяковые ситуации.

Лев

Львам свойственно высокомерие, желание казаться лучше остальных людей. Они с рождения обладают большим количеством талантом, умением выступать на публике, уверенностью в собственных силах. Однако завышенная самооценка часто становится причиной того, что они не замечают в своем поведении откровенных недостатков. Например, привычки сквернословить о других людях. Откровенно ругать их за спиной. А еще Львам не стоит курить слишком много. Огненная сущность им дана не для того, чтобы сжигать свои легкие.

Дева

Прямолинейные и самокритичные, Девы требуют того же от других. Порой они становятся похожими на лошадей, у которых на глазах надеты шоры - смотрят только вперед и не замечают других. Концентрируются на деталях, но упускают главное - чувства окружающих. Говорят резкие вещи - и больно ранят своих близких. Девам нужно научиться сдерживать себя, прощать другим их недостатки. Идеальных не бывает.

Весы

У этого воздушного знака две слабости: шопомания и бегство от любой ответственности. Весы являются эстетами зодиака, ценителями всего прекрасного. Поэтому им очень сложно удержаться от покупки большого количества вещей в современных торговых центрах и бутиках. О том, что потом придется рассчитываться с долгами, представители знака даже не задумываются. Ребята привыкли все обязательства спихивать на любимых людей.

Скорпион

У Скорпионов есть тяга к алкоголю. В спиртном они топят все свои самые скверные качества: обиды, злобу, ревность. Однако в попытках очистить себя от дурного, они серьезно вредят своему организму. Не говоря уже о том, что это не лучший метод стать хорошим человеком. Чтобы полюбить других, необходимо начинать с самоуважения. Не портить свою карму скверными мыслями.

rawpixel/ Pixabay

Стрельцы

У Стрельцов бывают проблемы с межличностным общением. Они бестактно влезают в чужие души, говорят обидные вещи. Усугубляет ситуацию неразборчивость в потреблении: еды, алкоголя, наркотиков. Стрельцы являются знатными любителями всего запретного. Ребятам хочется повсюду всунуть свой нос, всё разнюхать. Им нужно стать более дипломатичными, дисциплинированными.

Козерог

Трудолюбивые, ответственные и добросовестные - Козероги славятся своим карьеризмом. Привычка загонять себя на работе и подвергать организм чрезмерному стрессу неизменно сказывается на характере человека. Он становится слишком честолюбивым, упрямым, даже едким. Постоянное перенапряжение Козероги заедают фаст-фудом, пускаются во все тяжкие в сексе. Им нужно научиться контролировать свои амбиции, оставлять время для обычного человеческого отдыха.

Водолей

Водолеям необходимо учиться доверию. У них масса друзей, но практически все связи поверхностны. Ребята боятся быть от кого-то зависимыми, материально или психологически. Поэтому они предпочитают мир компьютерных игр, где могут абсолютно все контролировать. Однако игромания лишь усугубляет их склонность к отшельничеству. Чтобы не остаться гордыми одиночками, Водолеям нужно чаще открываться людям.

Рыбы

У Рыб есть склонность к алкоголизму. К спиртному их подталкивает желание уйти от ответственности, избежать любых проблем в мире иллюзий. Они бегут от реальности, заливают свои беды напитками, становятся пациентами психиатрических больниц. Рыбам нужно учиться самоконтролю, воспитывать в себе силу воли, брать на себя ответственность за других людей. Только так они справятся с тягой к зеленому змию.

Астролог Евгений Назаров

Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Гороскопы
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