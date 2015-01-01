Торговая марка «Чистая линия»
В настоящий момент торговая марка «Чистая линия» является одной из ведущих в стране, предлагает широкий ассортимент различных товаров по уходу за собой и своим телом. В настоящий момент компания входит в группу Unilever - одной из крупнейших мировых корпораций, производящая косметику, средства гигиены и не только. Главная отличительная черта торговой марки – производство косметики на основе фитотерапии. Именно это было основной идеей, когда производство только запускалось в далеком 1996 году. И по сей день продукция выпускается на основе строгих принципов фитотерапии, что делает ее максимально эффективной, а также безопасной.
О ТМ «Чистая линия»
Компания, официальный сайт которой расположен по адресу: https://www.chistaya-linia.ru/, была основана в 1996 году в России. В 1998 году была открыта собственная лаборатория, а в 2002-м году – собственный научный институт. В 2003 году компания вступила в состав корпорации Unilever, что еще больше расширило возможности сотрудников, которые теперь могут работать в самых современных лабораториях, разрабатывать новые рецептуры, совершенствовать продукцию. Вся продукция проходит многочисленные тесты, соответствует мировым стандартам качества и безопасности.
Продукция
Производитель на сегодняшний день предлагает следующие категории ухаживающих средств:
- для тела
- для лица
- для волос
- дезодоранты
Также имеется отдельная линейка продукции для мужчин, подарочные наборы и средства из ограниченной коллекции Limited editions. Среди средств для тела можно найти крема и маски, гели для душа, мягкое и твердое мыло, антицеллюлитные и солнцезащитные кремы. Линия ухода за лицом предлагает маски, антивозрастные кремы, мицеллярную воду для очищения лица и снятия макияжа, бальзамы для губ, а также питательные и увлажняющие кремы. Лимитированные коллекции редко встречаются на полках магазинов, но их всегда можно приобрести на сайте.
Линия для волос включает в себя стандартные и мицеллярные шампуни и бальзамы, маски, средства для дополнительного и базового ухода, а также средства для укладки. Дезодоранты представлены как роликовыми вариантами, так и в виде спреев. Линия продукции для мужчин включает в себя шампуни, бальзамы для волос, гели для душа, кремы и гели, пены для бритья, дезодоранты и многое другое. Также в каталоге есть фирменные подарочные наборы для мужчин и женщин. Они идеально подойдут для подарка на новый год, 8 марта или любой другой праздник.