Торговая марка Сifcream
Чистота – это не просто залог здоровья, но и хорошего настроения. Она способствует позитивному мышлению, делает человека продуктивнее. Он не отвлекается по мелочам, ставит самые разные цели перед собой, как какие-то мелкие бытовые, так и глобальные. Поэтому так важно поддерживать чистоту и порядок в своем доме. А продукция торговой марки Сifcream прекрасно справиться с решением такой задачи.
О ТМ Сifcream
Торговая марка Сifcream, официальный сайт которой расположен по адресу: http://www.cifcream.ru/, является продуктом всемирно известной корпорации Unilever, что уже говорит о высоком качестве и безопасности продукции в линейке товаров. Основное направление – уборка дома. Это именно бытовые моющие и чистящие средства, которые можно использовать для уборки квартир, частных домов, дач, коттеджей и не только. Продукция безопасная, экологически чистая, отвечает всем современным мировым стандартам и пользуется популярностью в разных уголках земного шара.
Первые средства данной торговой марки появились в далеком 1974 году. Правда, тогда они назывались Jif и долгое время продавались именно так. Переименовали торговую марку в 2001 году на знакомое всем название Сif, которое сейчас известно на весь мир. Линейка продукции очень широкая, постоянно пополняется новыми средствами, в эффективности и безопасности которых можно не сомневаться.
Продукция, выпускаемая под ТМ Сifcream
На сегодняшний день продукция делится на 3 основные категории:
- Чистящие кремы Сif
- Чистящие кремы Сif Aroma
- Специальные спреи Сif
Чистящие кремы Сif знамениты на весь мир. Часто используя жидкие или порошковые, гелевые средства, многие хозяйки сталкиваются с тем, что с ними не очень удобно работать. Крем является идеальной консистенцией. Его можно равномерно распределить как на горизонтальной, так и вертикальной поверхности, он не стекает, держится, расщепляет жир, позволяет устранить другие типы загрязнений, отбеливает, обладает абразивными свойствами и не только. С их помощью можно быстро отмыть газовые плиты, мойки, умывальники, ванну, плитку керамическую и другие поверхности. Линия Aroma позволяет не только чистить поверхности, ног и насыщает воздух приятными, освежающими ароматами, устраняет неприятные запахи. Линия спреев включает в себя средства для чистки стекол, ванны, удаления жира, налетов и не только. Поэтому, можно подобрать именно те продукты, которые позволят регулярно поддерживать свой дом в идеальной чистоте, справляясь с любыми, даже очень сложными загрязнениями.